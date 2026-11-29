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Luis Campos, guru transfer asal Portugal yang berperan membangun Paris Saint Germain menjadi juara Eropa dua kali, mengungkapkan melalui media sosial pribadinya bahwa ia sedang menghadapi masa sulit: "Saya sedang mengalami masa-masa yang tidak biasa. Salah satunya berkaitan dengan masalah kesehatan pribadi, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk bekerja dan memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas profesional. Sebelum pertandingan melawan City, setelah merenung dan mempertimbangkan keadaan menyusul perawatan awal yang berat, saya berhasil menemukan keseimbangan yang diperlukan untuk bangkit dan terus memberikan kemampuan terbaik. Itu tidak mudah. Saya mendapat bantuan dari tim. Mereka orang-orang luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat kami menghadapi Barça, saya khawatir rasa takut saya akan berdampak pada tim. Namun, itu tidak terjadi. Mereka semua luar biasa. Meski begitu, orang-orang yang mengenal saya tahu betapa kerasnya saya berusaha menjaga keharmonisan. Dengan bantuan presiden Nasser dan timnya, Luis Enrique dan stafnya, Olivier Gagne, serta semua orang yang bekerja setiap hari di dalam kelompok luar biasa ini di Poissy. Dan terakhir, para pemain yang membanjiri saya dengan pesan, kunjungan pribadi, dan sebagainya, memberi saya energi positif serta mengingatkan saya bahwa, seperti kata Pelatih, kami merapat untuk bertahan, melebar untuk menyerang, dan berkumpul di depan gawang untuk merayakan gol. Sungguh tim yang luar biasa! Bersama mereka, saya merasakan kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi rintangan yang dihadirkan kehidupan di hadapan saya. Dan kami hampir berhasil. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Pekerjaan memberi saya semangat dan membuat saya merasa hidup. Itulah yang penting untuk masa depan.Sungguh tim yang luar biasa! Bersama mereka, saya merasakan kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi rintangan yang dihadirkan kehidupan di hadapan saya. Dan kami hampir berhasil. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat".

"Pekerjaan memberi saya energi dan membuat saya merasa hidup. Itulah yang penting untuk masa depan. Kami tahu apa yang kami inginkan," lanjut Campos, sebagaimana terbaca dalam terjemahan yang dimuat Sportmediaset. "Itulah yang memberi kami kepercayaan diri. Kami telah menjalankan tugas kami. Mendengarkan presiden, pelatih, tim-tim kami… Kami terus melangkah tanpa rasa takut karena kehilangan Kvara dan Doué (dua pilar tim ini) tentu merupakan masalah, tetapi kami tetap maju. Dengan tenang, bersatu, dan percaya diri, kami mencari solusi di kandang dan/atau tandang. Kami tidak bisa membeli pemain pada 1 Desember. Jangan membuat orang yang baik-baik saja tertekan. Sebab, mereka yang tidak baik-baik saja tidak membiarkan diri mereka tertekan oleh kalian. Mereka tidak punya waktu untuk itu. Waktu yang mereka miliki begitu berharga dan bernilai sehingga memenuhi setiap pikiran mereka. Orang bisa mengajukan 10 nama sehari (pernah ada suatu hari ketika, mengingat besarnya peran PSG dalam sepak bola dunia saat ini, yang diraih di lapangan dan kami banggakan), 18 nama berbeda untuk posisi yang sama disebut di berbagai media dari sejumlah negara. Baiklah, semua orang berusaha kreatif dan menjalankan perannya. Sebagian berhasil… Yang lain, dan hampir selalu orang yang sama, meleset jauh dari sasaran. Kami sudah mengenal mereka dan tidak menyalahkan mereka. Asalkan ada rasa saling menghormati. Dan kebebasan berpendapat setiap orang juga dihormati. Saya sama sekali tidak terganggu jika mereka sering keliru. Mereka yang harus membuat keputusan tepat pada dasarnya adalah Luís Enrique, Dembélé, Hakimi, Nuno, Akliouche, Ferran, Mayulo, dan banyak juara sejati serta para spesialis lainnya yang dengan tenang melanjutkan perjalanan mereka berkat kerja keras. Adapun mereka yang mengarang cerita, berbohong, dan berusaha memanfaatkan situasi untuk menghancurkan apa yang telah dibangun sejauh ini, serta melayani kepentingan lain yang sejalan dan terkadang bersifat khusus, yang umumnya bukan kepentingan PSG… silakan saja mereka terus melakukannya, karena itu sama sekali tidak mengganggu kami. Mereka bahkan membantu kami di dunia baru ini, tempat sesuatu yang benar sekarang sudah tidak benar lagi tiga menit sebelumnya. Bagi saya, menguasai keadaan di tengah kebingungan adalah awal dari kekacauan, dan banyak orang berakhir buruk dengan cara seperti itu. Bagi saya, penyakit menuntut jalan yang sama seperti kesehatan. Mematuhi aturan, bertahan, dan melawan apa yang membunuh kita atau memberi kita kehidupan. Dengan selalu menyadari bahwa, meskipun menempuh jalan ini, kita bisa meninggal. Karena kesalahan kita sendiri dan/atau orang lain. Pada akhirnya, itu sederhana. Namun, kita baru memahaminya belakangan. Sebab, pada akhirnya semua akan terungkap. Dan apakah kalian takut akan hal itu? Saya tidak".