Calvin Stengs teken kontrak dengan AZ dan mengungkap sosok yang membuatnya memilih kembali

Calvin Stengs resmi menjadi pemain AZ, demikian diumumkan klub melalui kanal resmi. Ia datang dari Feyenoord, tempat kontraknya diakhiri atas kesepakatan bersama.

Pemain kidal itu berstatus bebas transfer sejak pekan lalu dan AZ langsung memanfaatkan situasi tersebut. Jumat lalu, ia bahkan sudah menjalani tes medis secara ‘diam-diam’.

“Saya ingin meninggalkan periode dengan semua cedera itu. Saya merasa baik dan ingin memberikan segalanya. Menikmati permainan sepak bola. Itulah alasan utama saya kembali ke sini, dan tentu saja pelatih Leeroy Echteld, yang bersama dia saya mengalami periode yang bagus saat di tim muda,” ujar Stengs melalui kanal resmi.

Stengs menimba ilmu di akademi AZ dan pada akhirnya mencatatkan 113 pertandingan resmi bersama tim utama. Dalam periode itu, ia menorehkan 24 gol dan 22 assist.

Pada 2021, ia pindah ke OGC Nice dengan nilai transfer lima belas juta euro. Namun, kepindahan itu tidak menjadi sukses besar. Stengs dipinjamkan ke Royal Antwerp FC pada musim 2022/23, sebelum meninggalkan Nice secara permanen pada musim panas 2023: Feyenoord merekrutnya.

Setelah awal yang baik, periode Stengs di Rotterdam-Zuid pada akhirnya juga mengecewakan, yang sebagian disebabkan oleh masalah cedera. Musim lalu, Stengs bermain untuk Pisa dengan status pinjaman. Musim panas ini ia kembali ke De Kuip, dan diputuskan untuk mengakhiri kontraknya.

Stengs menjalani debutnya bersama tim nasional Belanda pada November 2019 saat masih menjadi pemain AZ. Dalam tahun-tahun setelah itu, ia mencatatkan delapan penampilan internasional. Laga terakhirnya untuk Belanda dimainkan pada November 2023, melawan Gibraltar. Belanda menang 6-0 dan Stengs mencetak hat-trick.