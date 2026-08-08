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Calvin StengsImago
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Calvin Stengs langsung tampil berharga bagi AZ saat comeback di Eredivisie melawan ADO Den Haag

AZ Alkmaar vs ADO Den Haag
AZ Alkmaar
ADO Den Haag
Eredivisie

AZ mengawali musim Eredivisie dengan kemenangan pada laga pertamanya. Di AFAS Stadion, pemain pengganti Calvin Stengs menjadi sosok utama saat menghadapi ADO Den Haag. Gelandang yang baru kembali ke Alkmaar itu memberi pra-assist untuk gol 1-0 dan kemudian mencetak sendiri gol penutup untuk skor akhir 2-0.

ADO kembali ke Eredivisie setelah lima tahun dan memulai laga dengan penuh keberanian, yang lewat Evan Rottier langsung menghadirkan ancaman dalam waktu kurang dari semenit. Tembakannya melayang tipis di samping gawang. Sementara itu, AZ tampak masih membutuhkan waktu untuk menemukan ritmenya.

Pelan tapi pasti, tim tuan rumah mulai bermain lebih baik dan itu sempat terlihat berujung pada gol 1-0, ketika Elijah Dijkstra melepaskan tembakan akurat setelah sebuah gerakan memotong ke dalam. Namun, gol itu dianulir karena pelanggaran Mexx Meerdink tepat sebelum selebrasi pecah.

Setelah gol yang dianulir itu, AZ lama tidak mampu menciptakan peluang besar. ADO berhasil menjalankan misinya dan menutup babak pertama tanpa kebobolan. Sesaat setelah jeda, pelatih AZ Leeroy Echteld mengirim Stengs dan Troy Parrott keluar dari bangku cadangan.

Beberapa menit setelah masuknya Stengs dan Parrott, pada menit ke-57 AZ akhirnya memecah kebuntuan. Parrott dilepas ke ruang kosong lewat umpan terobosan dari Stengs, lalu mengirim bola ke Daal, yang menuntaskannya dengan kaki kanan bagian dalam: 1-0.

Eredivisie
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ
Eredivisie
ADO Den Haag crest
ADO Den Haag
HAA
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FC Groningen
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Sekitar lima menit kemudian, gol 2-0 juga tercipta. Kees Smit melewati lawannya dengan anggun dan memberikan bola kepada Daal, yang sempat menahan sejenak sebelum mengirim umpan terukur kepada Smit yang berlari. Gelandang itu lalu melepaskan umpan silang tajam dan Stengs menyambarnya masuk: 2-0.

Dengan itu, pertandingan praktis selesai. ADO terlalu kurang menggigit di lini depan untuk masih bisa serius berharap meraih hasil. Pemegang gelar piala AZ pun tetap berada di atas awan, setelah pekan lalu PSV sudah dikalahkan 0-4 dalam perebutan Johan Cruijff Schaal.


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