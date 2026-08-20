Calcio, gairah Saudi: kisah cinta Italia yang melampaui batas lapangan

Mereka begadang hingga dini hari untuk menyaksikan pertandingan di Italia, menghafal nama-nama bintang dan klub, serta berdebat tentang hasil-hasilnya seolah menyangkut tim kota mereka sendiri. Begitulah kecintaan terhadap Liga Italia bermula di kalangan generasi demi generasi pendukung di Arab Saudi, sebelum akhirnya berubah seiring berjalannya waktu menjadi bagian yang tertanam kuat dalam budaya sepak bola di Kerajaan.

Film dokumenter terbaru "Calcio: Gairah Saudi", yang dipersembahkan oleh stc tv bekerja sama dengan Footballco, mendokumentasikan perjalanan ini yang berawal di depan layar televisi dan berlanjut seiring perkembangan teknologi, kemunculan platform digital, serta komunitas pendukung, hingga gairah Calcio sampai ke stadion-stadion Saudi.

Film ini berdurasi sekitar 20 menit, dan mengenang kembali tahun-tahun ketika mengakses pertandingan Liga Italia membutuhkan banyak penantian dan pencarian, saat seorang pendukung harus mengatur jadwal pertandingan dan bersiap begadang demi menyaksikan tim favoritnya.

Seiring berjalannya waktu, hubungan ini melampaui batas sekadar menonton pertandingan, dan setiap pendukung memiliki klub yang dibelanya, teman-teman yang berbagi loyalitas yang sama, serta ritual khusus yang berulang di setiap giornata Calcio.

5 kota yang merangkum kisah ini



Film ini berpindah antara Riyadh, Jeddah, Kuwait, Roma, dan Milan, untuk menuturkan satu kisah dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Di Arab Saudi, kamera bertemu dengan para pendukung yang menjalani awal mula gairah ini, sementara di Italia film ini kembali ke tanah asal klub-klub dan kompetisi yang membentuk hubungan tersebut.

Perjalanan ini mengungkap bagaimana kecintaan terhadap Calcio menembus ribuan kilometer, lalu tertanam di hati para pendukung Saudi yang menjaganya selama bertahun-tahun dan mewariskannya kepada anak-anak mereka.

Suara-suara yang terpatri dalam kenangan Calcio



Film ini menghidupkan kembali kenangan Liga Italia melalui nama-nama yang terpatri dalam benak publik Arab dengan kompetisi ini.

Hisham Al-Khalsi, salah satu pembawa acara program Calcio paling terkenal di dunia Arab, turut serta menghidupkan kembali masa ketika program-program televisi berperan dalam memperkenalkan bintang dan klub Liga Italia kepada publik.

Komentator Khalid Al-Ghoul juga berbicara tentang tahun-tahun ketika suaranya terkait dengan pertandingan-pertandingan terpenting Calcio, sementara Michele Ciccarese, Direktur Komersial dan Pemasaran Liga Italia, menyoroti pentingnya Arab Saudi dan kawasan tersebut bagi masa kini dan masa depan kompetisi ini.

Film ini juga memberikan ruang bagi para pendukung Calcio di Arab Saudi, mulai dari orang-orang yang mendirikan komunitas dan aktif di forum-forum lama, hingga generasi baru yang menemukan gairah ini di hadapan mereka melalui platform digital.

Dari forum ke komunitas pendukung



Perkembangan hubungan ini tidak berhenti pada menonton pertandingan.

Dengan meluasnya internet, forum-forum dan grup percakapan berubah menjadi tempat berkumpulnya para pencinta Juventus, Milan, Inter, dan Napoli, sebelum perkumpulan-perkumpulan ini beralih ke komunitas yang lebih terorganisasi.

Seiring berjalannya waktu, pertandingan menjadi ajang bertemu teman-teman, mengenakan jersey klub, saling berdiskusi, merayakan kemenangan, dan menanggung kekalahan bersama orang-orang yang memiliki loyalitas yang sama.

Film ini merekam transformasi tersebut melalui para pendukung dari dua generasi yang berbeda, untuk membandingkan pengalaman menonton di masa lalu dengan cara mengikuti Calcio saat ini.

Ketika Calcio sampai ke Arab Saudi



Penyelenggaraan Piala Super Italia oleh Arab Saudi menambahkan babak baru pada kisah ini.

Untuk pertama kalinya, banyak pendukung menemukan kesempatan menyaksikan bintang dan klub Calcio di tanah Kerajaan, alih-alih sekadar mengikuti mereka melalui layar.

Tribun-tribun dipenuhi bendera dan jersey Italia, dan para pendukung Saudi bertemu dengan rekan-rekan mereka yang datang dari Italia, sehingga hubungan yang bermula dari kejauhan berubah menjadi pengalaman langsung di dalam stadion.

Kedekatan ini juga meluas ke sisi teknis, dengan berpindahnya para pelatih dan pemain dari Liga Italia ke Liga Saudi, membawa serta pengalaman dan gagasan sepak bola mereka ke petualangan baru.

Jembatan antara dua generasi



Teknologi mengubah cara mengikuti Liga Italia, tetapi tidak mengubah perasaan publik terhadapnya.

Setelah bertahun-tahun seorang pendukung harus menunggu jadwal pertandingan dan begadang demi menontonnya, kini akses ke konten olahraga menjadi lebih mudah dengan siaran digital.

Film ini menonjolkan peran stc tv dalam menghubungkan generasi, karena memberikan pendukung baru kesempatan mengikuti Calcio dengan mudah, sekaligus menghidupkan kembali di hadapan pendukung lama kenangan dari masa yang berbeda ketika sebuah pertandingan menjadi peristiwa yang dinantikan sepanjang pekan.

Dan di antara kedua pengalaman itu, kisah yang sama terus berlanjut.

Gairah yang berpindah dari generasi ke generasi

Di bagian akhirnya, film ini sampai pada gagasan utama yang menyatukan semua detail ini, dan menjelaskan bahwa kecintaan terhadap Calcio di Arab Saudi tidak lagi sekadar ketertarikan pada sebuah kompetisi Eropa, melainkan telah menjadi bagian dari kenangan seluruh generasi.

Seorang ayah menonton pertandingan bersama putranya, teman-teman yang berselisih soal klub favorit mereka, dan anak-anak yang mengenakan jersey klub-klub yang nama-namanya mereka kenal sebelum mengunjungi kota-kotanya.

Cara menonton berubah, teknologi berkembang, dan generasi berganti, tetapi hubungan itu tetap sama.

"Calcio: Gairah Saudi" menuturkan kisah kecintaan yang berawal dari balik layar, lalu keluar ke dunia nyata, dan terus berlanjut hingga menjadi warisan sepak bola yang berpindah dari generasi ke generasi.