CAF Menolak Pengaduan Al-Hilal... Klub Sudan Itu Berencana Mengajukan Banding

Klub Al-Hilal Sudan mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa mereka telah menerima balasan dari Komite Disiplin Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang memutuskan untuk menolak pengaduan yang diajukan klub tersebut terkait pertandingan melawan Nahda Berkane dari Maroko dalam kompetisi Liga Champions Afrika.

Klub tersebut menjelaskan bahwa keputusan penolakan tersebut diterima melalui surat resmi dari komite, sekaligus menegaskan tetap berpegang pada posisi hukumnya dan menganggap kasus ini "adil", serta menyatakan akan melanjutkan jalur hukum dengan mengajukan banding ke Komite Banding CAF untuk menentang keputusan tersebut.

Kasus ini bermula dari pertandingan antara Al-Hilal Sudan dan Nahda Berkane pada babak penyisihan grup Liga Champions Afrika, yang memicu kontroversi luas setelah Al-Hilal menuduh pemain Maroko Hamza Al-Mousawi tidak memenuhi syarat, menyusul beredarnya berita tentang hasil positif tes doping yang pernah dijalani pemain tersebut sebelumnya.

Al-Hilal menganggap bahwa partisipasi Al-Mousawi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan pengawasan medis di Konfederasi Afrika, dan menuntut agar hasil pertandingan ditinjau ulang atau sanksi dijatuhkan terhadap tim Maroko tersebut.

Masalah utama terletak pada ketidaksepahaman informasi mengenai status hukum sang pemain. Sumber-sumber Maroko menegaskan bahwa Al-Mousawi tidak secara resmi dilarang bermain oleh CAF, dan bahwa ia telah memenuhi semua prosedur medis dan hukum yang memungkinkan dirinya untuk bermain, sementara Al-Hilal berpendapat bahwa CAF tidak menangani kasus ini dengan transparansi yang cukup.

Perselisihan ini membuka pintu bagi perdebatan hukum dan olahraga yang luas mengenai mekanisme penerapan peraturan anti-doping di turnamen-turnamen Afrika, serta sejauh mana independensi komite disiplin dan banding dalam menangani kasus-kasus sensitif yang menyangkut integritas kompetisi.