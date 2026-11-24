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Keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang mengukuhkan Senegal sebagai juara Piala Afrika 2025 atas Maroko memicu gelombang reaksi luas di media dunia. Putusan yang diambil secara bulat oleh majelis pengadilan itu menutup salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah modern sepak bola Afrika.

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Pada Selasa ini, pengadilan tersebut mengeluarkan putusan final yang memenangkan Federasi Sepak Bola Senegal. Dengan begitu, timnas Senegal kembali memegang gelar yang mereka raih di lapangan, setelah Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mencabut trofi tersebut pada Maret lalu dan menetapkan Maroko sebagai pemenang final secara administratif.

Keputusan itu segera menjadi berita utama media di berbagai belahan dunia. Terlihat perbedaan yang jelas dalam cara media Maroko dan Senegal mengangkat kasus ini, di samping kritik internasional terhadap cara CAF menangani krisis tersebut, menurut laporan jaringan Prancis RMC.

Media Maroko: Pahitnya Kekalahan Meski Kasus Telah Ditutup

Harian Maroko "Le Matin" menyebut putusan itu sebagai akhir dari "salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah modern sepak bola kontinental". Namun, harian tersebut mencatat bahwa keputusan itu meninggalkan rasa pahit bagi para pendukung Maroko, setelah dalam beberapa bulan terakhir harapan bahwa pengadilan olahraga akan menguatkan keputusan Komite Disiplin CAF semakin besar.

Sementara itu, media Maroko "360 Sport" berusaha meredam dampak keputusan tersebut dengan menegaskan bahwa putusan itu "tidak mengubah apa pun dalam perjalanan sepak bola Maroko". Media itu juga menyebut bahwa ambisi timnas Maroko tidak bisa direduksi menjadi sebuah putusan yang keluar dari kantor-kantor di kota Lausanne, Swiss.

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Media Senegal Mengenang Kegembiraan Gelar Juara

Di kubu Senegal, keputusan itu disambut dengan nada berbeda, meski tanpa perayaan yang berlebihan.

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Harian "Le Soleil" mengutip bait karya penyair Prancis Alphonse de Lamartine yang berbunyi: "Wahai waktu, hentikan perjalananmu, dan wahai jam-jam bahagia, hentikan langkahmu". Bait itu merujuk pada ketidakmampuan manusia untuk menahan momen-momen bahagia yang berlalu bersama waktu.

Harian tersebut menilai bait-bait itu memiliki makna khusus mengingat apa yang dialami sepak bola Senegal dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menegaskan bahwa final 18 Januari 2026 di Rabat telah melampaui batas kompetisi olahraga dan menjadi bagian dari ingatan kolektif rakyat Senegal.

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"Orang bisa menggugat sebuah hasil, memperdebatkan sebuah keputusan, dan memperpanjang sengketa, tetapi kebahagiaan sejati yang dirasakan oleh seluruh bangsa tidak bisa direnggut," tulis harian itu.

Media Eropa Mengikuti Dampak Putusan

Gaung keputusan itu juga merambah ke media Eropa. Di Spanyol, harian AS memilih menyoroti insiden kekerasan yang terjadi di akhir laga final, yang melibatkan suporter Senegal.

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Adapun harian Marca memberi judul laporannya "CAS kembalikan Piala Afrika ke Senegal, Maroko membara". Marca menjelaskan bahwa keputusan itu memicu reaksi kemarahan di Maroko, setelah ekspektasi di sana kuat mengarah pada kemungkinan putusan yang menguntungkan mereka.

Di Inggris, harian Daily Mail menyebut putusan itu sebagai keputusan menggemparkan yang mengembalikan gelar kepada Senegal, meski para pemainnya sempat meninggalkan lapangan dalam final yang diwarnai kekacauan.

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Harian Jerman Bild menggunakan gambaran yang sama, seraya mencatat bahwa kasus ini telah berubah menjadi krisis rumit yang berlangsung selama 10 bulan.

Sementara itu, harian Italia La Gazzetta dello Sport berfokus pada perubahan beruntun dalam kasus ini dan menulis: "Babak baru: gelar kembali ke Senegal". Harian itu menilai putusan pengadilan olahraga di Lausanne sekali lagi mengubah arah sengketa yang berlangsung sejak 18 Januari 2026, sebelum menyebut bahwa perdebatan tidak akan berakhir, tetapi kasus Piala Afrika 2025 telah sampai di babak terakhirnya.

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Tudingan Tajam untuk Petinggi CAF: Pihak yang Paling Dirugikan Jadi Bahan Tertawaan Semua Orang

Reaksi tidak hanya datang dari media cetak. Program Amerika Serikat "CBS Sports Golazo" turut membahas kasus ini di sela liputan pertandingan Liga Champions, melalui komentar Michael Lahoud, mantan pemain internasional timnas Sierra Leone.

Lahoud melontarkan kritik tajam kepada para petinggi Konfederasi Sepak Bola Afrika dan menilai merekalah pihak yang paling dirugikan dari krisis ini. "Saya rasa pihak yang paling kalah dalam cerita ini adalah para petinggi CAF, karena hari ini mereka telah menjadi bahan tertawaan semua orang," ujarnya.

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"Mereka sudah terlihat konyol ketika mengambil keputusan pertama, dan kini mereka terpaksa menariknya kembali dan memperbaiki kesalahan mereka," tambahnya.

Ia juga mengingatkan dampak yang bisa timbul seandainya keputusan memberikan gelar dengan cara seperti itu diterima. "Jika kita membiarkan Maroko bertindak seperti ini, dan menerima pemberian gelar dengan cara seperti ini, artinya pertandingan sepak bola dan turnamen bisa ditentukan di pengadilan, bukan di lapangan," jelasnya.

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Maroko Isyaratkan Langkah Hukum Baru

Pengadilan Arbitrase Olahraga telah membatalkan keputusan Komite Banding CAF yang dikeluarkan pada 17 Maret lalu, yang mencabut gelar dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko. Pengadilan menyimpulkan bahwa wasit tidak melakukan kesalahan hukum apa pun ketika memutuskan untuk melanjutkan pertandingan setelah insiden yang terjadi di final.

Meski putusan final telah dikeluarkan, kasus ini belum sepenuhnya tertutup secara hukum, setelah Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko mengumumkan niatnya untuk menempuh "seluruh langkah hukum yang diperlukan untuk mengajukan banding" atas keputusan pengadilan olahraga tersebut.

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Dengan demikian, putusan yang mengembalikan gelar kepada Senegal berubah menjadi pusat perdebatan internasional baru. Perdebatan itu tidak hanya menyangkut siapa juara Afrika, tetapi juga meluas ke cara konfederasi kontinental menangani krisis dan dampaknya terhadap citra sepak bola Afrika.