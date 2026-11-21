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Borussia Dortmund memanfaatkan hasil imbang Bayern München untuk merebut puncak klasemen Bundesliga.

Tim asuhan Niko Kovac menang 1-0 (0-0) dalam laga sengit di kandang tim juru kunci Borussia Mönchengladbach berkat gol pemain tim nasional Felix Nmecha, yang belakangan menjadi pusat perdebatan. Dengan 24 poin, BVB kini unggul dua angka atas pemegang rekor juara tersebut, yang membuka jalan ke posisi pertama setelah bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln.

Nmecha tidak melakukan selebrasi mahkota yang kontroversial setelah mencetak gol (80'). Dalam proses gol itu, kiper Gladbach Daniel Batz tampil buruk dan gagal menahan bola yang tidak mengarah ke sudut gawang. Hasil ini juga memberi Dortmund kepercayaan diri penting menjelang laga besar Liga Champions di kandang FC Arsenal pada Selasa (pukul 21.00/Prime Video), sehari setelah rapat anggota klub. Meski tampil bagus, Gladbach kembali mendapat pukulan. Tim asuhan Alexander Blessin masih menunggu kemenangan kandang pertamanya dan tetap berada di dasar klasemen.

BVB kembali tanpa Serhou Guirassy

Dalam perebutan posisi pertama, Kovac masih harus bermain tanpa Serhou Guirassy. Laga ini datang terlalu cepat bagi sang pencetak gol setelah cedera paha yang dialaminya. Seperti saat menghadapi SV Elversberg sebelum jeda internasional, Fabio Silva kembali menjadi penyerang tengah menggantikannya.

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Carney Chukwuemeka juga absen dari skuad. Sementara itu, pemain tim nasional Waldemar Anton, yang belakangan mengalami masalah kebugaran, untuk pertama kalinya pada 2026 tidak masuk susunan pemain inti dalam laga liga. Blessin tetap menempatkan Batz di bawah mistar, sedangkan Moritz Nicolas, yang telah pulih, harus duduk di bangku cadangan saat kembali masuk skuad.

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Setelah nyanyian ulang tahun susulan untuk Wolfgang "Otto" Kleff, kiper Gladbach selama bertahun-tahun yang genap berusia 80 tahun pada Senin, pertandingan dimulai. Peluang pertama menjadi milik tim tamu: Nmecha melepaskan tembakan dari jarak 20 meter yang ditepis Batz dengan gemilang (5'). Gladbach, yang tidak diunggulkan, sama sekali tidak gentar. Lewat serangan balik cepat melalui pemain sayap lincah sekaligus pendatang baru di tim nasional Jerman, Wael Mohya, mereka merepotkan pertahanan BVB.

Gregor Kobel lakukan penyelamatan spektakuler atas tembakan Shuto Machino

Duel sesama klub Borussia itu berlangsung sengit. Wasit Robert Hartmann berkali-kali harus turun tangan, termasuk setelah sundulan Nmecha yang ditepis Batz melewati mistar (22'). Di sisi lain, tembakan jarak jauh Joe Scally melesat tipis di samping gawang Dortmund (27'), lalu sundulan Robin Hack melambung tak lama kemudian (30'). BVB kesulitan dan babak pertama berakhir tanpa gol.

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Babak kedua dimulai dengan dramatis: Hack lebih dulu menyia-nyiakan peluang (48'), lalu upaya Maximilian Beier digagalkan Batz (49'). Tim tuan rumah melihat peluang untuk menang, dan Blessin terus mendorong para pemainnya maju. Banyak suporter sudah bersiap bersorak saat Shuto Machino melepaskan tembakan jarak jauh, tetapi Gregor Kobel berhasil mengamankannya (56').

BVB kemudian kembali meningkatkan tekanan hingga Gladbach nyaris tak mampu meredakannya. Setelah kerja sama apik, Konstantinos Karetsas gagal memanfaatkan peluang dari sudut sempit (67'). Nmecha lalu mencetak gol dari posisi tengah. Batz terlambat melihat bola yang ditendang tanpa terlalu banyak tenaga itu, tetapi gol tersebut tetap merupakan kesalahan sang kiper.