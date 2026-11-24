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Haruskah BVB khawatir kehilangan salah satu talenta terbaiknya? Sementara itu, Niko Kovac menyatakan dua pemain yang baru-baru ini cedera siap menghadapi Arsenal. Kabar dan rumor Borussia Dortmund.

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BVB, rumor: Mathis Albert ke Manchester United pada musim panas?

Borussia Dortmund mungkin kehilangan talenta terbaiknya, Mathis Albert, pada musim panas mendatang. Menurut informasi dari Sky, pemain berusia 17 tahun itu tidak puas dengan menit bermainnya di BVB dan karena itu bisa mendesak agar segera pindah.

Jika setelah mengevaluasi situasinya di tim Albert benar-benar memutuskan meninggalkan Dortmund, Manchester United bisa menjadi pilihan menarik. Pasalnya, Mauricio Pochettino baru beberapa hari lalu menjadi pelatih di sana. Di bawah asuhannya, Albert menjalani debut bersama timnas senior Amerika Serikat.

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Menurut Sky, transfer pada bursa musim dingin mendatang memang tidak masuk pembahasan. Namun, setelah musim ini berakhir, peluang kepindahannya ke Red Devils bisa semakin besar, asalkan Pochettino masih melatih ManUnited dan ada minat untuk merekrut Albert. Yang menarik, kontrak Albert dengan BVB secara resmi akan berakhir, tetapi kabarnya sudah ada kesepakatan lanjutan dengan Dortmund.

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Albert masih menunggu kesempatan untuk benar-benar tampil menonjol di Borussia Dortmund. Musim ini, ia baru tampil empat kali dalam pertandingan resmi bersama tim utama. Penampilan terakhirnya terjadi pada Sabtu lalu saat kemenangan tandang 1-0 atas Borussia Mönchengladbach, ketika ia masuk pada menit ke-72. Satu-satunya kesempatan bermain sejak awal ia dapatkan pada awal September, dalam kemenangan 5-0 atas HEBC Hamburg di putaran pertama Piala DFB.

Penampilannya bersama tim nasional jauh lebih baik. Pemain berusia 17 tahun itu sejauh ini telah mencatatkan lima penampilan internasional. Pada akhir September, ia mencetak gol dalam kemenangan 4-2 atas Chile dan sempat menjadi pencetak gol termuda bagi timnas senior Amerika Serikat.

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Namun, rekor itu tidak bertahan lama. Kini, catatan tersebut dipegang Cavan Sullivan, yang mencetak gol untuk timnas AS hanya empat hari setelah Albert. Pada usia 17 tahun enam hari, Sullivan 125 hari lebih muda daripada pemain Dortmund tersebut.

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BVB, kabar: Dortmund dapat memainkan Serhou Guirassy dan Carney Chukwuemeka melawan Arsenal

Borussia Dortmund kembali bisa mengandalkan Serhou Guirassy dan Carney Chukwuemeka untuk laga besar Liga Champions di kandang Arsenal pada Selasa (pukul 21.00).

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Keduanya "siap", kata pelatih Niko Kovac pada Senin malam di London. "Apakah mereka akan bermain sejak awal atau masuk belakangan, kita lihat besok." Guirassy dan Chukwuemeka sebelumnya absen karena cedera paha.

Meski dua lini pertahanan terbaik di Eropa akan berhadapan, Kovac memperkirakan laga melawan juara Inggris itu akan berlangsung menarik. "Saya rasa pertandingan ini tidak akan berakhir 0-0 karena kedua tim punya kualitas yang cukup untuk mencetak gol," katanya. "Kami tahu betapa sulitnya laga ini. Namun, kami punya kualitas untuk membawa pulang apa yang kami inginkan, yaitu poin. Untuk itu, kami perlu tampil optimal saat menguasai bola maupun saat tidak menguasainya."

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BVB meraih sembilan poin dari empat pertandingan pertama Liga Champions, sedangkan Arsenal mengoleksi sepuluh poin. Kedua tim berpeluang besar menembus delapan besar. Arsenal adalah "tim hebat dengan pelatih hebat. Mereka telah meraih banyak keberhasilan bersama", puji Kovac saat membahas tim asuhan Mikel Arteta. "Kami siap, kondisi fisik kami bagus, kami sangat percaya diri dan yakin pada kekuatan kami. Kami menghormati Arsenal, tetapi mereka juga menghormati kami."

(SID)

Getty Images

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BVB, kabar: Kiper Arsenal David Raya dipastikan absen melawan Dortmund

Arsenal harus menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions tanpa kiper utamanya, David Raya. Kondisinya tampaknya tidak "terlalu serius", tetapi "dia belum fit untuk besok", kata manajer Mikel Arteta menjelang pertandingan pada Selasa (pukul 21.00).

Raya sudah absen dari sesi latihan pada Senin siang. Sang kiper harus meninggalkan lapangan pada menit ke-70 saat menghadapi Newcastle United (2-2) Sabtu lalu karena masalah bahu setelah bertabrakan dengan pemain lain . Kepa Arrizabalaga masuk menggantikannya. Pemeriksaan lebih lanjut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, tetapi menurut Arteta, operasi tidak diperlukan.

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Arteta belum mengungkapkan apakah Kepa atau Illan Meslier yang akan menjaga gawang juara Inggris itu melawan Dortmund. "Kami selalu mempertimbangkan setiap situasi dengan cermat untuk mengambil keputusan yang tepat, dan sudah sangat jelas bagaimana kami akan melakukannya," kata pria berusia 44 tahun itu.

Terlepas dari absennya kiper utamanya, Arteta memperkirakan tugas berat melawan pemuncak klasemen Bundesliga. Pria asal Spanyol itu mengaku "sangat terkesan" dengan Dortmund. "Lihat saja hasil-hasil mereka sejauh ini, posisi mereka di Bundesliga dan Liga Champions, bagaimana mereka bermain dan mendominasi pertandingan."

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Setelah empat pertandingan di Liga Champions, Arsenal (10) yang berada di peringkat ketiga hanya unggul satu poin atas Dortmund (9) di posisi ke-12. "Kami tahu akan menghadapi lawan papan atas dan kami siap," tegas Arteta.

(SID)

Getty Images

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BVB, kabar: Ole Book menantikan duel melawan Arsenal

Direktur olahraga Borussia Dortmund Ole Book menatap ujian berat di kandang Arsenal dengan rasa hormat yang besar.

"Kami tahu akan menjalani pertandingan yang sangat sulit melawan pemuncak klasemen dan juara bertahan Inggris," kata Book pada Senin sebelum berangkat ke London, tempat BVB akan menghadapi The Gunners di Liga Champions pada Selasa malam (pukul 21.00). "Mereka berada di level tertinggi dalam segala aspek, baik bertahan maupun menyerang."

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Namun, Book juga melihat peluang untuk membuat kejutan. Tidak semua orang mengharapkan kemenangan besar. "Ini kesempatan bagus bagi kami untuk melampaui ekspektasi." Keberhasilan BVB merebut posisi puncak klasemen Bundesliga baru-baru ini merupakan "dampak positif tambahan" dan "seharusnya" membantu tim. "Namun, kami telah menunjukkan kestabilan yang luar biasa belakangan ini. Saya pikir para pemain akan membawa hal itu ke pertandingan. Kami membutuhkan semua rasa percaya diri dan keberanian yang bisa kami temukan," kata Book. "Ini benar-benar salah satu tantangan tersulit dalam sepakbola Eropa."

Kapten Emre Can juga ikut terbang ke Inggris pada Senin. Namun, pemain berusia 32 tahun itu belum siap kembali bermain. "Kami selalu senang dia ikut karena dia sosok yang sangat positif. Itu luar biasa," kata Book, lalu menjelaskan, "Selain itu, ada alasan medis agar dia bisa kembali menemui dokter. Itu juga penting." Can mengalami robek ligamen krusiat di lutut kirinya pada Februari.

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Setelah duel di London, pertandingan berikutnya datang silih berganti. Di liga, Dortmund akan menghadapi laga papan atas melawan Bayer Leverkusen, lalu derby wilayah melawan Schalke, dan akhirnya duel Liga Champions dengan juara Italia, Inter Milan.

(SID)

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BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya