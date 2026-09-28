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BVB, Berita: Ayah Samuele Inacio ungkap klub peminat

Samuele Inacio mengalami lonjakan karier yang pesat pada tahun 2026. Bersama Borussia Dortmund, ia melakoni debut di tim utama, mencetak gol-gol pertamanya, untuk pertama kalinya mendapat kartu merah, dan menjalani debut untuk tim nasional Italia.

Tidak mengherankan jika perkembangan ini juga tidak luput dari perhatian klub-klub lain. Hal itu kini juga dikonfirmasi oleh ayahnya, Pia Inacio, dalam wawancara dengan Tutto Atalanta.

"Kami tidak dihubungi, tetapi Inter dan Juventus langsung menanyakan dirinya kepada Borussia Dortmund, begitu juga klub-klub Eropa lainnya," kata Inacio senior, lalu menjelaskan. "Namun saat ini, baik klub maupun Samuele tidak berniat mempertimbangkan segala bentuk transfer. Borussia sangat mengandalkannya untuk beberapa tahun ke depan dan Samuele merasa sangat nyaman di sana. Dia menemukan lingkungan yang fantastis, klub yang hebat, dan basis suporter yang magis."

Sementara itu, Pia Inacio tidak heran putranya mengalami lonjakan seperti ini dan berhasil menembus level profesional. "Sejak kecil dia selalu berbeda. Sebagai pesepakbola dia selalu istimewa, dia punya dan masih punya sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Dari tahun ke tahun, di akhir setiap musim dia selalu berhasil meningkatkan levelnya lagi," ujarnya.

Namun, ia membatasi pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia tidak menyangka "semua ini akan terjadi dalam waktu sesingkat itu". Meski begitu, sang ayah "selalu berpendapat" bahwa "dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk bertahan di level ini selama mungkin".

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BVB, Berita: Debut Mathis Albert bersama AS bikin pelatih timnas terkesan

Talenta 17 tahun Mathis Albert belakangan hanya mendapat sedikit waktu bermain di Borussia Dortmund di bawah pelatih Niko Kovac. Kini, situasinya sangat berbeda saat ia tampil untuk pertama kalinya bersama tim nasional Amerika Serikat.

Pada debut Albert melawan Peru, tidak butuh waktu lama sampai pemain Dortmund itu menjadi sorotan. Saat skor 1-1, Albert masuk sebagai pemain pengganti setelah sedikit lebih dari 60 menit. Dalam salah satu serangan pertamanya, ia menerobos masuk ke kotak penalti Peru dan dijatuhkan secara melanggar aturan di sana. Penalti yang dihasilkan dari situ kemudian dikonversi Malik Tillman menjadi gol keunggulan untuk AS.

Dengan demikian, Albert berperan krusial dalam membalikkan keadaan untuk keuntungan timnya. Amerika Serikat kemudian memperlebar keunggulan mereka dan akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 4-1.

Pelatih tim nasional Mauricio Pochettino menyoroti penampilan Albert setelah pertandingan. "Aksi pertama, dia masuk ke lapangan dan zack, kontrol bola lalu jalan. Apakah dia harus berkembang? Ya. Apakah dia butuh pengalaman? Ya. Apakah dia butuh semuanya? Ya. Tapi dia berkata: Saya ingin keluar, saya ingin bermain, saya ingin menunjukkan diri saya. Itulah yang kami butuhkan dan karena itu saya bahagia."

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