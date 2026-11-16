Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Emre Can untuk pertama kalinya menyebut kemungkinan waktu kembali bermain bersama BVB. Selain itu, seorang mantan pemain muda berbakat mengenang masanya bersama klub berjuluk Hitam-Kuning tersebut. Berikut berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita dan artikel BVB lainnya:

Di hadapan rekor jumlah penonton! Popp antar BVB menang telak dalam derbi

Bos BVB umumkan akan kembali berbicara dengan Nmecha

BVB tidak menginginkan Mohya dari Gladbach karena alasan tertentu

BVB, berita: Emre Can ungkap rencana kembali bermain

Emre Can saat ini tengah berupaya kembali bermain untuk Borussia Dortmund. Namun, kapten BVB itu tidak memperkirakan dirinya bisa kembali pada tahun kalender ini.

"Tahun ini akan sulit," ujar Can dalam wawancara dengan Ruhr24. Meski begitu, ia optimistis bisa kembali setelah jeda musim dingin: "Saya berharap bisa bermain lagi pada Januari."

Iklan Iklan

Can mengalami robekan ligamen silang pada akhir Februari dalam pertandingan Bundesliga melawan FC Bayern München dan sejak itu belum bisa membela BVB. Selain itu, pada Oktober ia menjalani operasi pada otot adduktornya yang sebelumnya sudah cedera.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BMG Bundesliga 09.30 BVB

Kini, pemain berusia 32 tahun itu merasa "jauh lebih baik", baik secara fisik maupun mental. Ia sudah bisa kembali mengikuti sebagian dari sesi-sesi latihan awal. Pemain yang telah 48 kali membela tim nasional itu masih terikat kontrak dengan Borussia Dortmund hingga akhir musim ini.

Getty Images

BVB, berita: Bradley Fink kenang masa di Borussia Dortmund

Bradley Fink bermain di tim junior Borussia Dortmund dari 2019 hingga 2022 dan disebut-sebut sebagai penyerang muda berbakat. Berkat ketajamannya di depan gawang, pemain asal Swiss itu dianggap sebagai salah satu penyerang paling menjanjikan di kelompok usianya.

Iklan

Namun, ia tidak berhasil menembus tim utama. Kini, pemain berusia 23 tahun itu mengenang masa tersebut dan menjelaskan bagaimana perhatian publik serta perbandingan dengan Erling Haaland terus menyertainya.

"Saya menerima perhatian besar itu karena memang sudah ada," kata Fink kepada transfermarkt.de. Media sempat menjulukinya "Haaland Swiss". Ia juga disebut-sebut sebagai calon penerus Youssoufa Moukoko.

Iklan

Semua itu membawa ekspektasi besar bagi penyerang muda tersebut. "Di satu sisi, perhatian itu menyenangkan. Di sisi lain, saya tidak pernah ingin menjadi Erling Haaland 2.0, melainkan Bradley Fink 1.0."

Di level junior, Fink tampil mengesankan di bawah asuhan pelatih Mike Tullberg. Bersama tim U-19, ia mencatatkan 37 kontribusi gol dalam 26 pertandingan. Ia juga mendapat kesempatan untuk berlatih bersama tim utama untuk pertama kalinya.

Iklan

Namun, ia tidak berhasil melangkah ke Bundesliga. Tidak mendapat kesempatan tampil di kasta tertinggi itu membuat Fink kecewa. "Bagi saya, yang terasa justru kekecewaan karena tidak bisa menjalani debut di Bundesliga," katanya. "Namun, saya tidak mau mendengar hal buruk tentang BVB. Klub itu adalah dan akan tetap menjadi klub yang luar biasa. Hanya saja, itu bukan tempat yang tepat untuk langkah saya berikutnya."

Fink saat ini bermain dengan status pinjaman untuk Dundee FC di Skotlandia. Klub induknya adalah Wycombe Wanderers.

Getty Images

Iklan

BVB, berita: Alexandra Popp tak ingin timnya bergantung pada satu pemain

Tim putri Borussia Dortmund mengirim pesan tegas dalam laga kandang melawan Schalke pada Minggu. Mereka memenangi derbi dengan skor telak 4-0. Alexandra Popp menjadi sorotan setelah mencetak tiga gol dan berperan besar dalam kemenangan meyakinkan tersebut.

Seusai pertandingan, terlihat jelas betapa besarnya dukungan suporter BVB kepada pemain berusia 35 tahun itu. Saat ia menjawab pertanyaan para jurnalis, para suporter meneriakkan: "Kami ingin melihat Alex, kami ingin melihat Alex." Seorang suporter juga berseru kepadanya, "Alex, berikan aku sebuah foto, berikan aku fotomu," mengikuti melodi sebuah lagu Mickie Krause.

Iklan

Popp tampaknya tidak menyangka akan mendapat sambutan sebesar itu. "Wah, apakah saya menduganya? Tidak, tidak sampai sebesar ini. Saya tidak menyangka akan seheboh ini," katanya, lalu menambahkan: "Namun, yang penting bagi saya: Ini bukan pertunjukan satu orang. Ini tentang tim, tentang perkembangan klub dan juga tim ini."

Popp memandang tugas utamanya adalah membantu tim lewat pengalamannya. "Saya ada untuk membantu dalam situasi tertentu, membawa ketenangan bagi tim, seperti hari ini misalnya, atau mungkin berada di depan gawang pada momen penting dalam situasi genting."

Getty Images

Iklan

BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya