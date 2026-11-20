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Mantan talenta muda BVB, Paris Brunner, dikabarkan hampir memperpanjang kontraknya bersama AS Monaco lebih awal.

Menurut RMC Sport, Brunner dan klub kasta tertinggi Prancis itu telah mencapai kesepakatan mengenai ketentuan kontrak baru. Kontrak tersebut akan mengikat pemain ofensif itu dengan Monaco selama dua tahun tambahan, hingga 2030.

Menurut laporan tersebut, sejumlah klub papan atas sebelumnya telah mendekati Brunner, yang mulai bersinar di Monaco pada awal musim ini . Dalam 13 penampilan di semua kompetisi sejauh ini pada musim 2026/27, pemain berusia 20 tahun itu telah mencetak delapan gol dan satu assist. Salah satu buah dari penampilan apiknya adalah debut bersama tim nasional Jerman U-21 pada akhir September. Dalam penampilan pertamanya itu, Brunner langsung mencetak dua gol saat Jerman menang 4-0 di Latvia .

Mungkinkah BVB Memulangkan Paris Brunner?

Apakah BVB mempertimbangkan untuk memulangkan mantan talenta unggulannya itu setelah melihat perkembangan positifnya? "Tentu saja ini menarik, tetapi pada akhirnya dia adalah mantan pemain Borussia Dortmund," kata direktur pelaksana bidang olahraga Lars Ricken pada pertengahan Oktober tanpa mengungkapkan lebih jauh . Menurut sejumlah laporan, saat menjual Brunner ke Monaco pada 2024, BVB memastikan adanya hak yang disebut Matching Right . Dengan hak itu, Dortmund akan diberi tahu nilai tawaran dari klub lain dan dapat menyamainya untuk merekrut Brunner.

Getty Images

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Juara Eropa dan dunia U-17 pada 2023 itu langsung dipinjamkan oleh klub Ligue 1 tersebut ke Cercle Brugge di Belgia setelah meninggalkan Dortmund menuju Monaco. Setelah menjalani satu tahun yang kurang memuaskan di sana , ia kembali ke AS Monaco pada 2025, namun nyaris tidak mendapat peran pada musim lalu .

Paris Brunner Bersinar di Monaco di Bawah Pelatih Baru

Namun, situasi Brunner di Monaco berubah drastis ke arah positif di bawah pelatih baru Filipe Luis, yang mulai menangani tim pada musim panas. "Paris adalah pemain yang luar biasa," puji Luis setelah penampilan gemilang Brunner dalam laga besar melawan Olympique Marseille pada akhir Agustus , ketika pemain tim nasional junior Jerman itu mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-0 dan tampil menonjol lewat gol solo indah yang memastikan skor akhir. "Dia punya gairah dan tekad untuk memberikan segalanya," kata Luis, yang juga memuji kegembiraan Brunner saat bermain serta kerja kerasnya yang patut dicontoh dalam melakukan pressing.

Setelah sepuluh pekan pertandingan, Brunner dan rekan-rekannya kini menempati posisi ketujuh di Ligue 1. Monaco wajib meraih kemenangan kandang atas AJ Auxerre pada Sabtu malam agar tetap dekat dengan kelompok papan atas.