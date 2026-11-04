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BVB, Berita: Dortmund diperingatkan akan potensi kejutan buruk

Stefan Effenberg memperingatkan Borussia Dortmund agar tidak meremehkan Betis Sevilla, lawan mereka berikutnya di Liga Champions.

"Justru saat melawan Betis, Dortmund bisa mendapat kejutan buruk. Mereka sama sekali tidak boleh terkecoh oleh namanya," tegas Effenberg dalam kolomnya di t-online, merujuk pada duel BVB melawan tim asal Spanyol itu di Liga Champions pada Rabu malam. Betis "berada dekat dengan tiga tim besar Spanyol, Barcelona, Atletico, dan Real. Mereka menempati posisi keempat klasemen dengan selisih hanya empat poin, serta beberapa pekan lalu mengalahkan Real 1-0 di kandang. Dortmund benar-benar harus berhati-hati," lanjut Effenberg.

Mantan pemain tim nasional Jerman itu juga menyoroti laga-laga yang menanti Borussia di Liga Champions setelah menghadapi Betis. "Pada pertandingan berikutnya, BVB harus bertandang ke London untuk menghadapi Arsenal, lalu Inter Milan datang ke Signal Iduna Park. Setelah tiga pertandingan itu, mereka bisa saja tidak meraih satu poin pun. Dan pelatih BVB Niko Kovac pasti sudah menyampaikan hal tersebut kepada timnya," tegas Effenberg.

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Pernyataan pelatih kepala Dortmund dalam konferensi pers pada Selasa mengisyaratkan bahwa Kovac memang sudah melakukannya. Betis adalah "tim yang sangat, sangat bagus," ujar pria asal Kroasia itu. "Mereka tim dengan permainan yang sangat bagus, bermain dengan gaya khas Spanyol, dan ingin banyak menguasai bola. Namun, mereka juga tim yang bisa bertransisi dengan sangat cepat dan baik. Mereka pasti akan menyulitkan kami besok."

Betis berada di jalur untuk kembali lolos ke Liga Champions dengan menempati posisi keempat di LaLiga. Mereka juga mengawali musim Liga Champions kali ini dengan sangat baik, meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan pertama. Setelah menang 3-2 di kandang OSC Lille, mereka mencatatkan dua kemenangan kandang atas FC Porto (3-2) dan Feyenoord Rotterdam (1-0).

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BVB, Berita: Lars Ricken jelaskan perkembangan positif Jobe Bellingham

Setelah menjalani musim pertama yang naik turun di Borussia Dortmund, Jobe Bellingham tampil konsisten untuk BVB sejauh musim ini dan menjadi salah satu pemain andalan pelatih Niko Kovac.

"Bagi kami, perkembangan Jobe bukanlah kejutan," tegas Lars Ricken, direktur olahraga klub asal Westfalen itu, kepada RTL/Sky Sport. Bellingham memiliki "motivasi dari dalam diri yang luar biasa. Ia benar-benar ingin berkembang dalam setiap sesi latihan. Ia juga selalu melibatkan para pelatih dalam analisis video."

Bellingham, yang pindah dari AFC Sunderland pada 2025 dengan biaya transfer 30,5 juta euro ke mantan klub kakaknya, bintang Real Madrid Jude, telah mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi musim ini dan menyumbang tiga assist. Ricken menilai kekuatan gelandang tengah itu terutama terletak pada kemampuannya "menyapu serangan lawan di lini pertahanan dan menutup ruang", meski belakangan Bellingham juga beberapa kali bermain dalam peran yang sedikit lebih ofensif.

"Tentu saya akan ikut senang untuknya secara pribadi jika suatu saat ia berhasil mencetak gol pertamanya," kata Ricken. Pemain Inggris berusia 21 tahun itu sebenarnya pernah mencetak gol untuk BVB, tetapi satu-satunya golnya sejauh ini dalam seragam Dortmund sudah terjadi cukup lama. Pada Piala Dunia Antarklub 2025, Bellingham mencetak gol dalam pertandingan keduanya bersama BVB saat mereka menang 4-3 atas Mamelodi Sundowns.

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BVB, Berita: Watzke menantikan pertemuan kembali dengan Bartra

Borussia Dortmund akan menyambut mantan pemainnya, Marc Bartra, dengan tangan terbuka dalam kepulangan yang sangat emosional. "Ia orang yang sangat baik. Kami semua menantikan pertemuan kembali ini!" kata presiden klub Hans-Joachim Watzke kepada SID menjelang pertandingan Liga Champions melawan Betis Sevilla pada Rabu malam (pukul 21.00/DAZN). "Hanya saja, Marc sebaiknya mencetak gol sundulannya ke gawang lawan lain."

Bartra, yang kini berusia 35 tahun dan menjadi pemain inti Betis di posisi bek tengah, adalah satu-satunya pemain BVB yang cedera dalam serangan bom terhadap tim pada 2017. Seorang pelaku meledakkan tiga bahan peledak berisi paku logam di semak-semak di samping bus tim. Bartra terkena ledakan, pergelangan tangan kanannya patah, dan serpihan benda asing juga menancap di lengannya.

Saat itu Watzke menjabat sebagai direktur pelaksana BVB. Hubungannya dengan pelatih Thomas Tuchel retak akibat perbedaan pendapat mengenai cara menangani dampak serangan tersebut terhadap kegiatan tim dalam waktu dekat. Tuchel diberhentikan tak lama setelah musim berakhir, seusai menjuarai DFB-Pokal.

Bartra meninggalkan BVB pada musim dingin 2018 setelah menjalani satu setengah tahun dari kontrak empat tahunnya. Ia ingin pulang setelah mengalami trauma akibat serangan itu. Pada Rabu malam, ia memperkirakan "pertandingan yang sangat berat, karena kami tahu betul seberapa kuat Dortmund dan apa artinya bermain di stadion ini," katanya kepada SID.

Bartra menegaskan bahwa Betis, yang menempati posisi keempat klasemen liga Spanyol, datang "dengan ambisi, antusiasme, dan rasa hormat, tanpa merendahkan kemampuan kami sendiri". Betis telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar: "Kami memiliki tim yang berpengalaman, berbakat, dan identitas yang telah terbentuk." (SID)

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