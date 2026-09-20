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BVB, Berita: Niko Kovac membatalkan jadwal wawancara dengan Sportstudio

"Di bagian ini sebenarnya kami berencana berbicara dengan pelatih BVB Niko Kovac. Namun, ia membatalkan secara mendadak karena sesaat sebelumnya ia mendapat kabar tentang meninggalnya rekan seperjalanan lama sekaligus asisten pelatihnya, Peter Hermann," kata presenter Katrin Müller-Hohenstein pada Sabtu larut malam di Aktuelles Sportstudio milik ZDF.

Sebelumnya, ada wawancara yang mencuri perhatian di stasiun Sky setelah laga puncak pekan keempat Bundesliga. Setelah presenter Sebastian Hellmann sendiri baru mengetahui kabar meninggalnya Hermann saat percakapan dengan Kovac dan pakar TV Lothar Matthäus serta Julia Simic sedang berlangsung, ia menyampaikan berita itu kepada para tamunya, sehingga kemenangan 1-0 BVB lewat gol Maximilian Beier dan kembalinya Dortmund ke puncak klasemen untuk pertama kalinya sejak Mei 2023 benar-benar tersisih dari sorotan.

"Saya sampai sedikit kehabisan napas. Satu atau dua bulan lalu saya masih mencoba berbicara dengannya, itu sudah tidak mungkin lagi," kata Kovac, yang terlihat sangat terpukul oleh kabar tersebut. Saat itu, kata pelatih BVB tersebut, putri Hermann yang mengangkat telepon. "Penyakitnya sayangnya tidak bisa disembuhkan. Saya sangat berduka, seorang yang baik telah meninggalkan kita."

Hermann mendampingi lebih dari 1000 pertandingan sebagai asisten pelatih untuk berbagai klub, termasuk juga BVB, Bayern Munich, 1. FC Nürnberg, Schalke 04, Hamburger SV, Bayer Leverkusen, dan tim nasional Jerman, dan membentuk sepak bola Jerman selama beberapa dekade.

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Kovac menambahkan sambil menahan air mata: "Dari saya dan juga dari saudara saya, belasungkawa yang tulus untuk keluarga Peter. Seorang pribadi yang luar biasa telah meninggalkan kami. Bukan hanya sebagai asisten pelatih di Munich, tetapi juga sebagai asisten pelatih ketika saya masih menjadi pemain di Leverkusen. Benar-benar sebuah guncangan."

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BVB, Rumor: Detail baru soal minat VfB pada Silva

VfB Stuttgart pada musim panas 2025 sempat membahas transfer Fabio Silva dari Borussia Dortmund, hal itu baru-baru ini dikonfirmasi direktur olahraga Stuttgart Fabian Wohlgemuth. Namun, alasan transfer itu pada akhirnya gagal pada awalnya masih belum jelas.

Harian Bild mengklaim mengetahui latar belakangnya: menurut laporan itu, Stuttgart memutuskan untuk menolak transfer tersebut karena menganggap sang pemain terlalu rentan cedera dan pada saat itu juga tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak di posisinya.

Sebagai gantinya, Silva pindah ke BVB dari Wolverhampton Wanderers dengan biaya transfer sebesar 22 juta euro. Pada musim ini, pemain berusia 24 tahun itu sudah mencetak empat gol dalam enam pertandingan.

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BVB, Berita: Insiden unik yang melibatkan Ryerson

Julian Ryerson mengalami kejadian kocak saat pertandingan melawan VfB Stuttgart pada Sabtu malam. Bek kanan Borussia Dortmund itu sempat harus bermain beberapa saat dengan celana yang robek.

Penyebabnya adalah duel dengan Jamie Leweling dari Stuttgart pada pertengahan babak kedua. Dalam momen itu, pemain VfB tersebut berusaha memisahkan Ryerson dari bola dan malah merobek celana lawannya.

Setelah itu, Ryerson beberapa kali memberi isyarat bahwa ia harus mengganti celananya yang rusak, tetapi dari bangku cadangan awalnya tidak ada respons. Baru setelah beberapa menit, pemain Norwegia itu bisa mengganti celananya di tepi lapangan dan kemudian melanjutkan permainan tanpa gangguan.

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