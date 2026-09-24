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BVB, rumor: Juventus disebut sempat mencoba merekrut Samuele Inacio

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, raksasa Italia Juventus sempat mencoba merekrut Samuele Inacio pada musim panas. "Juventus sangat menyukainya, Juventus sudah mencoba merekrut Samuele Inacio," kata Romano dalam format YouTube-nya, Cronache di Spogliatoio. Juara rekor Italia itu bahkan disebut sudah lebih dulu menjalin pembicaraan dengan BVB, sebelum pada akhirnya merekrut penyerang Italia Jeff Ekhator dari CFC Genoa seharga 16,4 juta euro.

Namun, Inacio, yang pada Jumat bisa mencatatkan penampilan internasional keduanya untuk Squadra Azzurra dalam laga Nations League melawan Belgia, disebut tetap menjadi topik di Juve. Inter Milan juga disebut tertarik pada pemain berusia 18 tahun itu. Bayern Munchen juga disebut sempat meminati pemain Italia itu, yang juga memiliki paspor Brasil.

Kontrak Inacio di BVB masih berlaku hingga 2029, pada musim ini ia baru bermain untuk Dortmund pada pekan pertama Bundesliga melawan HSV - di mana ia menerima kartu merah hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti dan kemudian dijatuhi skorsing dua pertandingan.

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BVB, berita: fan club membeli bus seharga setengah juta euro

Untuk perjalanan mereka ke pertandingan-pertandingan BVB, "Ösi-Borussen" telah memiliki sebuah bus fan mewah. Fan club Dortmund itu mulai mengoperasikan bus Setra yang benar-benar baru dari pabrik, yang harganya hampir setengah juta euro.

Biaya pelapis bodinya saja mencapai lebih dari 10.000 euro. Di sana, selain logo BVB, juga terlihat antara lain koreografi teropong yang terkenal dari laga Liga Champions melawan Malaga.

Bagian dalamnya juga menawarkan banyak detail. Mulai dari logo bordir di kursi yang bisa dipersonalisasi, hingga beberapa lemari es yang diisi dengan bir racikan mereka sendiri.

Namun, fan club asal Austria itu tidak membayar kendaraan tersebut sepenuhnya dari kantong sendiri. Proyek ini didanai oleh mitra dan sponsor.

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