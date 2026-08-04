Ketidakpastian seputar masa depan bintang muda Real Madrid semakin meningkat, setelah ia mengalami cedera pada masa persiapan menjelang musim baru, dan mendekatnya klub untuk merekrut dua pemain menonjol yang mengancam peluangnya mendapatkan tempat inti di musim baru.

Surat kabar "AS" mengatakan bahwa masa depan Thiago Pitarch (18 tahun) kini lebih tidak pasti dari sebelumnya. Setelah meraih gelar juara Piala Eropa U-19 bersama timnas Spanyol, pemain akademi muda itu kembali ke Real Madrid.

Hanya sembilan hari berlalu antara mengangkat trofi dan pertemuannya dengan Jose Mourinho. Thiago sangat antusias, karena ia bercita-cita untuk mengamankan tempat di tim utama, tetapi ia mengalami cedera pada sesi latihan pertamanya yang akan membuatnya absen dari lapangan selama satu setengah bulan.

Sejak saat itu, Thiago Pitarch berupaya di Valdebebas untuk pulih secepat mungkin agar siap dipilih oleh pelatih asal Portugal itu, atau setidaknya itulah rencananya; karena sebelum cedera, masa depan gelandang tersebut tampak lebih cerah dari sebelumnya.

Klub Malaga adalah yang paling berminat, tetapi ketidakhadirannya di kompetisi Eropa menjadi hambatan untuk merampungkan kesepakatan tersebut. Faktanya, prioritas Thiago adalah bermain untuk klub yang berlaga di kejuaraan benua paling bergengsi.

Ia mengatakan dalam wawancaranya dengan surat kabar "AS": "Saya ingin terus mendapatkan menit bermain di Liga Champions Eropa musim depan." Namun, cedera lutut yang mengganggu itu mungkin telah mengubah rencana sang pemain.

Kemungkinan ia akan terus mengenakan seragam tim Castilla tidak dapat dikesampingkan. Seperti musim lalu, Pitarch akan didaftarkan secara resmi sebagai pemain tim kedua. Ini bukan karena ia berada di luar rencana Mourinho, melainkan karena skuad tim utama sudah lengkap.

Faktanya, dengan mendekatnya kesepakatan Diomande dan Rodri, Real Madrid akan terpaksa menjual lebih banyak pemain untuk menampung semuanya. Karena itulah, Thiago didaftarkan, untuk sementara, bersama Castilla.

Musim lalu, ia bermain 16 pertandingan bersama Real Madrid, dan tampil sebagai starter melawan tim-tim seperti Atletico Madrid, Manchester City, dan Bayern Munich. Arbeloa memercayainya, dan Pitarch membuktikan kemampuannya untuk memberikan kontribusi. Meski demikian, persaingan musim ini akan lebih ketat.

Kedatangan Bernardo Silva dan kemungkinan mendatangkan Rodri akan memperkuat opsi Mourinho di lini tengah. Kabar baik bagi pelatih asal Portugal itu, tetapi kabar buruk bagi Thiago.

Meski demikian, Pitarch saat ini berfokus pada pemulihan dari cedera yang membuat masa depannya tidak pasti untuk saat ini.