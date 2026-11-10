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Menjelang tenggat pertukaran pemain NFL, tercipta kesepakatan besar yang sangat romantis.

Setelah tiga tahun, quarterback bintang Kirk Cousins kembali ke Minnesota Vikings. Sebagai gantinya, Las Vegas Raiders hanya mendapat satu hak pilih putaran ketiga.

Cousins pernah membela Vikings dari 2018 hingga 2023. Selama periode itu, ia tiga kali terpilih ke Pro Bowl dan secara statistik mengukuhkan diri sebagai salah satu quarterback terbaik di liga. Namun, ia gagal meraih kesuksesan besar bersama Minnesota.

Ia hanya dua kali mencapai playoff bersama Vikings, dan Minnesota tidak pernah melangkah lebih jauh dari Divisional Round pada era Cousins. Meski demikian, dengan passer rating sepanjang karier sebesar 101,2 (171 touchdown, 55 intersepsi), ia menjadi yang terbaik di antara seluruh quarterback Vikings yang bermain di Minnesota selama lebih dari satu musim.

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NFL: Vikings bereaksi setelah penampilan buruk Carson Wentz

Vikings memang memiliki rekor bagus 6-2, tetapi lini serang mereka termasuk yang terlemah di seluruh liga. Quarterback Kyler Murray (64,9 COMP%, 5 TD, 3 INT, 1.022 YDS) absen karena cedera. Sementara itu, Carson Wentz (48,4 COMP%, 357 YDS, 3 TD, 1 INT) tampil sangat buruk melawan Buffalo Bills pada Senin malam: hanya delapan dari 25 operannya yang berhasil diterima untuk menghasilkan 81 yard, disertai dua intersepsi.

Vikings memang memiliki pertahanan terbaik di liga berdasarkan jumlah poin yang mereka biarkan dicetak lawan. Namun, dengan rata-rata 18,3 poin, lini serang mereka hanya menempati peringkat ke-27 di liga. Dalam permainan operan, mereka bahkan hanya berada di peringkat ke-31. Cousins diharapkan bisa mengatasi masalah itu dan membawa lini serang ke level baru.

Melihat masa lalunya bersama tim dan hubungannya dengan receiver bintang Justin Jefferson yang kini kembali terjalin, Cousins tampaknya tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk beradaptasi. Karena itu, head coach Kevin O'Connell disebut-sebut sangat gencar meyakinkan para pemilik tim untuk merekrut Cousins. Seperti dilaporkan oleh orang dalam NFL Jordan Schultz, O'Connell telah menyatakan "dengan sangat jelas" bahwa quarterback berpengalaman mutlak diperlukan untuk melaju di playoff.

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Menurut Schultz, sebelum merekrut Cousins, Vikings juga menanyakan kemungkinan mendatangkan Justin Herbert dari Los Angeles Chargers, Daniel Jones dari Indianapolis Colts, dan Geno Smith dari New York Jets, tetapi semuanya mendapat penolakan.

Di Las Vegas Raiders, Fernando Mendoza, pemain pilihan pertama secara keseluruhan dalam draft, kini tampaknya akhirnya akan mengambil alih kendali. Sejak draft, Cousins selalu dipandang sebagai solusi sementara di Raiders. Dalam jangka panjang, Mendoza diharapkan akhirnya menjadi franchise quarterback yang telah lama dinantikan di Las Vega. Cousins setidaknya membawa Raiders mencatatkan rekor 4-5 dengan 2.340 yard dan 20 touchdown, serta 8 intersepsi. Kini saatnya Mendoza mendapat kesempatan.