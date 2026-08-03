Meski banyak warga Amsterdam sudah menikmati bursa transfer Ajax saat ini, Jordi Cruijff masih jauh dari kata selesai. Musim panas ini masih akan datang lima pemain lagi, demikian klaim Mike Verweij di podcast Kick-off milik De Telegraaf.

“Ajax sudah mendatangkan banyak pemain baru, tetapi benar-benar masih akan ada lima lagi,” Verweij memulai ceritanya. Hal itu langsung ditanggapi dengan keheranan penuh di studio podcast. “Ya, lima lagi,” tegas Verweij.

“Gaji masih bisa menjadi masalah, karena itu pemain juga benar-benar harus keluar,” ujar pengamat Ajax itu memberi catatan. “Di Eindhoven dan Rotterdam mereka bilang: ‘Bagaimana bisa?’. Tetapi lewat penjualan Steur, Akpom, Mannsverk, dan Fitz-Jim, Ajax memang sudah mengumpulkan 39 juta.”

“Dan melalui sejumlah pemain bebas transfer serta skema peminjaman, mereka ‘baru’ mengeluarkan 30,4 juta.” Ajax pun sudah membuat kejutan dengan kedatangan Julian Brandt, yang berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Borussia Dortmund. Pemain yang sudah 48 kali memperkuat timnas Jerman itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029.

“Pemain bebas transfer sering kali memang ingin dikompensasi lewat gaji,” kata Verweij. “Jadi Brandt pasti mendapat bayaran yang cukup besar. Namun, ada juga banyak pemain dengan gaji tinggi yang sudah pergi. Pikirkan saja Jaros, Tomiyasu, Weghorst, dan juga Henderson.”

Dengan beberapa nama besar yang kini datang ke Ajax, klub itu memang kembali menghadapi ‘bahaya’ dalam hal gaji, menurut Verweij. Namun, transfer Mika Godts ke Paris Saint-Germain yang akan datang disebut bakal memberikan solusi. “Itu benar-benar akan terjadi. Godts sudah mencapai kesepakatan pribadi, jadi biasanya ini akan beres. Lalu tiba-tiba akan ada tambahan sekitar 60 juta lagi.”

Dengan anggaran itu, menurut Verweij, Ajax masih bisa mendatangkan 5 pemain lagi. Yang pertama di antaranya tanpa ragu adalah Marc-André ter Stegen. Menurut Verweij, transfer itu akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, kalau bukan dalam hitungan jam. Selain itu, bukan rahasia lagi bahwa Ajax membutuhkan nomor 6 baru: Edson Álvarez adalah kandidat impian untuk itu.