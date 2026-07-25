Perebutan jasa bintang Manchester City asal Spanyol, Rodri, memanas selama bursa transfer musim panas, setelah Barcelona dan Paris Saint-Germain masuk ke dalam jalur negosiasi dalam upaya menyaingi Real Madrid, yang masih menjadi kandidat terkuat untuk merampungkan transfer ini, terutama setelah namanya dikaitkan dengan sang pemain sejak beberapa bulan lalu, sebelum spekulasi meningkat tajam usai ia meraih penghargaan pemain terbaik di Piala Dunia 2026.

Jaringan RMC asal Prancis mengungkap pada hari Sabtu ini bahwa Paris Saint-Germain telah bergerak secara resmi untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan Rodri, setelah menghubungi Manchester City guna mengetahui syarat untuk melepas gelandang asal Spanyol itu selama periode transfer saat ini.

Menurut laporan tersebut, manajemen klub Paris pada awalnya tidak berencana mendatangkan seorang gelandang pada musim panas ini, tetapi mendekatnya kontrak Rodri ke akhir masa berlakunya, karena berakhir pada akhir musim depan, menjadikan sang pemain sebuah peluang luar biasa yang mendorong para pejabat klub untuk membuka jalur komunikasi.

Pada saat yang sama, Real Madrid terus melaju dalam perlombaan mendatangkan sang pemain, setelah benar-benar mencapai kesepakatan dengan Rodri terkait syarat pribadi, sementara tercapainya kesepakatan dengan Manchester City tetap menjadi rintangan terakhir untuk merampungkan transfer ini.

Perebutan itu tidak terbatas pada dua klub, karena Barcelona juga masuk ke dalam lingkaran persaingan, setelah menghubungi perwakilan sang pemain menyusul cedera pemain asal Belanda, Frenkie de Jong, dalam rangka upaya klub Catalan itu memperkuat lini tengahnya sebelum dimulainya musim baru.

Di sisi lain, Manchester City berpegang teguh untuk mempertahankan Rodri, dan terus berupaya meyakinkannya menandatangani kontrak baru. Bahkan manajemen klub Inggris itu siap mempertahankan sang pemain hingga akhir kontraknya, meski ia pergi secara gratis pada musim panas tahun depan, ketimbang menyetujui penjualannya selama periode transfer saat ini.

Meski persaingan memanas, laporan-laporan menunjukkan bahwa Real Madrid masih memimpin perlombaan mendatangkan Rodri, tetapi mereka mungkin perlu menjual salah satu pemain lini tengahnya untuk menyediakan ruang dalam skuadnya dan mendanai transfer ini, terutama mengingat keinginan mereka juga untuk mendatangkan seorang sayap serang baru selama bursa transfer musim panas.