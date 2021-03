Burnley 1-1 Arsenal: Granit Xhaka Si Pembawa Petaka

Gol cepat Pierre Emerick-Aubameyang ke gawang Burnley terasa ambyar lantaran blunder yang dilakukan Granit Xhaka berujung petaka bagi Arsenal.

Akibat kesalahan yang dilakukan gelandang berpaspor Swiss itu, The Gunners harus membayar mahal kemenangan yang sebetulnya bisa diamankan di Turf Moor akhir pekan ini.

Dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris itu, Arsenal membuka skor lebih dulu saat laga baru berusia enam menit. Diawali manuver cantik Willian, diakhiri dengan aksi cemerlang Aubameyang untuk mengganti angka kacamata di papan skor.

Enam menit sebelum turun istirahat, Burnley berhasil menyamakan kedudukan gara-gara kesalahan yang dibuat Xhaka.

Maksud hati melepas umpan lambung, bola ayunan Xhaka malah menabrak badan Chris Wood yang kemudian mengubah arah si kulit bundar ke gawang Bernd Leno dan gol. Skor 1-1 ini bertahan sampai peluit panjang.

8 - Since the start of 2016-17, Granit Xhaka has made more errors leading to goals (8) than any other outfield player in the Premier League. Disaster. #BURARS pic.twitter.com/VAzt53Z9sV