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Chelsea mengungkapkan sikap mereka terkait kemungkinan memecat pelatih asal Spanyol, Xabi Alonso, setelah kekalahan telak 4-1 dari Leeds United pada Sabtu kemarin dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Primer Inggris. Hasil itu menambah tekanan terhadap sang pelatih dan kembali memunculkan pertanyaan seputar masa depannya bersama klub asal London tersebut.

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Menurut laporan surat kabar Inggris "Metro", manajemen Chelsea tidak berpikir untuk mengambil keputusan terburu-buru terkait masa depan Alonso dan tidak berniat memecatnya di awal masa kepelatihannya, meski Chelsea menjalani awal yang sulit dan meraih hasil-hasil negatif di bawah arahannya.

Penunjukan pelatih asal Spanyol itu pada musim panas lalu merupakan langkah besar bagi Chelsea, mengingat kesuksesan yang ia raih bersama Bayer Leverkusen. Ia berhasil meninggalkan jejak kuat selama petualangannya di Jerman, yang menjadikannya salah satu nama pelatih paling diincar di bursa pelatih.

Kedatangan Alonso ke Stamford Bridge disambut optimisme di dalam klub , terutama setelah musim panas yang diwarnai investasi besar untuk memperkuat skuad, ditambah ekspektasi bahwa ia mampu membawa Chelsea kembali bersaing memperebutkan gelar. Absennya Chelsea dari kompetisi Eropa juga dipandang sebagai faktor yang bisa membantu tim lebih fokus di Liga Primer.

Namun, awal musim tidak berjalan sesuai harapan. Masa bulan madu sang pelatih asal Spanyol berakhir dengan cepat, dan ia kini dihadapkan pada rentetan hasil negatif. Chelsea sudah menelan lima kekalahan dan kebobolan 20 gol dalam 11 pertandingan, catatan yang memicu kekhawatiran soal kemampuan tim mencapai stabilitas lini belakang yang dibutuhkan.

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Sikap manajemen Chelsea yang tetap mempertahankan Alonso muncul di saat klub asal London itu terbiasa mengambil keputusan cepat terhadap para pelatih yang ditugaskan memimpin proses pembangunan ulang tim dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah pelatih sebelumnya tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk menerapkan ide-ide mereka atau mencapai stabilitas yang diharapkan.

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Graham Potter dan Liam Rosenior menjadi contoh paling menonjol. Perjalanan keduanya bersama Chelsea berakhir dalam waktu singkat di tengah merosotnya hasil dan kegagalan memenuhi ekspektasi yang melekat pada proyek olahraga klub. Hal ini menjadikan stabilitas di kursi pelatih sebagai salah satu persoalan utama yang menyelimuti tim London tersebut.

Alonso sejauh ini belum mendapat tekanan sebesar yang dihadapi Potter dan Rosenior sebelum kepergian mereka. Meski begitu, bukan berarti posisinya aman dari kekhawatiran, terlebih hasil-hasil saat ini menempatkannya dalam ujian berat, di tengah kebutuhan Chelsea untuk segera menemukan kembali keseimbangan dan menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa mereka mampu bersaing.

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Kekalahan dari Leeds semakin memperdalam kekecewaan para pendukung Chelsea, yang tidak menyembunyikan kemarahan mereka atas performa tim dan secara terang-terangan meluapkan ketidakpuasan selama pertandingan. Hal ini menjadi pesan yang mencerminkan menurunnya kepercayaan terhadap skuad saat ini, sekaligus memunculkan pertanyaan soal kemampuan Alonso membenahi masalah yang muncul sejak awal musim.

Chelsea sempat unggul dalam laga melawan Leeds lewat gol Emanuel Emegha pada menit ke-25. Namun, tim gagal mempertahankan keunggulan setelah Noah Okafor menyamakan kedudukan, sebelum Dominic Calvert-Lewin menambah gol kedua lewat titik penalti. Okafor kemudian kembali mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga timnya, sebelum Brenden Aaronson menutup pesta empat gol pada masa injury time.

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Seusai pertandingan, Alonso mengakui adanya masalah mental di antara para pemainnya. Ia menegaskan bahwa tim sedang melewati masa sulit dari sisi kepercayaan diri dan tidak mampu menyikapi kebangkitan Leeds dengan baik, sehingga lawan bisa mendominasi permainan di babak kedua.

Tugas sang pelatih asal Spanyol pada periode mendatang tampaknya bergantung pada kemampuannya memperbaiki performa lini belakang dan mengurangi kesalahan yang membuat tim kebobolan banyak gol, serta menemukan solusi serangan yang lebih efektif agar hasil-hasil negatif tidak berubah menjadi krisis berkepanjangan yang memengaruhi posisi Chelsea di kompetisi domestik.

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Di saat manajemen bersikukuh untuk tidak terburu-buru menghakimi pelatih barunya, Alonso dituntut memanfaatkan kepercayaan yang ada saat ini untuk mengubah citra yang ditampilkan tim. Terlebih, pengalaman para pelatih sebelumnya di Stamford Bridge menegaskan bahwa dukungan manajemen bisa saja tidak bertahan lama jika hasil positif tak kunjung datang.

Di antara keinginan Chelsea untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan tekanan suporter akibat merosotnya hasil, Xabi Alonso kini menghadapi tantangan nyata untuk membuktikan kemampuannya memimpin proyek baru, setelah awal yang sarat ambisi justru berubah menjadi ujian dini bagi masa depannya bersama klub asal London tersebut.