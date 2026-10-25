Bukan Yamal: Duet Barcelona Jadi Kunci Menaklukkan Real Madrid di El Clasico

Pemain Brasil Raphinha, kapten Barcelona, tiba di laga El Clasico menghadapi Real Madrid dalam kondisi penampilan puncaknya, dan Pedri, pemain lini tengah, bisa menjadi kunci bagi Blaugrana untuk melepaskan tekanan Real Madrid dan memasok serangan tim Catalan itu.

Real Madrid akan bertandang ke markas Barcelona, di dalam Stadion Camp Nou, pada hari Minggu ini, dalam pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Hanya tersisa beberapa jam sebelum peluit tanda dimulainya salah satu pertandingan terpenting tahun ini: El Clasico, di mana Barcelona berupaya memperkuat posisi puncak klasemen La Liga dan memperlebar jarak dengan Real Madrid menjadi 9 poin, sementara Los Blancos berambisi memangkas selisih menjadi hanya 3 poin.

Raphinha melampaui ekspektasi dalam hal gol

Pemain Brasil itu menjalani pertandingan di liga ini dengan statistik yang menunjukkan kemampuannya mengubah peluang menjadi gol. Menurut jaringan "Opta", selisih gol Raphinha mencapai 3,1 gol antara gol yang telah ia cetak (12) dan gol yang diharapkan (8,9) di Liga Spanyol musim 2026/27.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Angka ini menyoroti akurasinya yang tinggi di depan gawang, melampaui apa yang ditunjukkan oleh peluang-peluangnya. Ia juga mencetak 1,5 gol per pertandingan, yang menjadikannya salah satu penyerang paling efektif, dan saat ini ia memuncaki daftar pencetak gol terbanyak kompetisi, sebagaimana disebutkan situs radio "Cadena SER".

Hanya ada dua pemain yang mengungguli Raphinha dalam selisih gol di Liga Spanyol. Yang pertama adalah Sergio Camello, pemain Rayo Vallecano, dengan selisih 3,9, di mana ia mencetak 7 gol dalam 9 pertandingan (0,78 gol per pertandingan).

Yang kedua adalah Alex Baena, penyerang Atletico Madrid, dengan selisih 3,7, yang menjadikannya pencetak gol terbanyak tim dengan torehan 5 gol. Meski demikian, Raphinha akan menghadapi tantangan besar di El Clasico melawan lini pertahanan Real Madrid.

Pedri pemain utama di antara lini

Di lini tengah, Pedri dianggap sebagai pemain sentral di samping Rodri. Meskipun perannya kurang mencolok, pemain asal Kepulauan Canaria itu merupakan sosok fundamental dalam gaya permainan Barcelona: umpan-umpannya yang menembus garis pertahanan lawan di sepertiga akhir lapangan.

Pemain asal Kepulauan Canaria itu termasuk salah satu pemain terbaik Liga Spanyol dalam statistik ini, melampaui, di antara pemain-pemain lain dari kedua tim, rekor-rekor yang tercatat atas nama Arda Güler (48), Gerard Martin (47), serta Federico Valverde dan Rodri (keduanya dengan torehan 46), berdasarkan data yang dikumpulkan jaringan "Opta". Kemampuannya menemukan rekan-rekannya di antara lini bisa menjadi penentu menghadapi Real Madrid yang berupaya mengacaukan gaya umpan-umpan Barcelona.

Jika Pedri mampu mengatasi tekanan dan berkoordinasi dengan para penyerang, khususnya Raphinha, maka Barcelona akan memiliki peluang lebih besar untuk menemukan ruang dan menciptakan peluang berbahaya.