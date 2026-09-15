Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus, menegaskan bahwa winger Barcelona, Lamine Yamal, dan penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, tidak layak meraih Ballon d'Or 2026.

Matthaus, dalam pernyataan kepada saluran "Sky Sport", menyebut bahwa Lamine Yamal dan Kylian Mbappe termasuk pemain sepak bola terbaik di dunia saat ini, namun mantan legenda pemain Jerman itu meyakini bahwa tak satu pun dari keduanya menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan bergengsi tersebut.

Peraih Piala Dunia bersama Jerman itu mengakui bakat luar biasa dari winger muda Barcelona tersebut, dengan menyebutnya sebagai pemain yang "istimewa".

Meski demikian, ia menambahkan bahwa musim lalu bukanlah musim Lamine Yamal yang sesungguhnya.

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Menurut Matthaus, pemain internasional Spanyol itu hanyalah "salah satu dari sekian banyak" dalam perjalanan sukses Spanyol di Piala Dunia, dan tidak secara konsisten mencapai level yang ia tunjukkan di awal musim ini.

Meski demikian, sang legenda Jerman meyakini bahwa penyerang Barcelona itu memiliki peluang kuat untuk memenangkan penghargaan tersebut. Ia menilai bahwa gelar-gelar memiliki bobot besar dalam pemungutan suara, dan bahwa Lamine mengungguli Mbappe dalam hal ini.

Matthaus menyebut bahwa penyerang Prancis itu tidak memenangkan gelar apa pun bersama Real Madrid maupun timnas Prancis selama periode yang tercakup dalam penghargaan Ballon d'Or.

Namun, ketika ditanya tentang pemain favoritnya, Matthaus menunjuk Harry Kane, bintang Bayern Munich, "Penyerang Inggris itu telah mencatatkan statistik yang menakjubkan, di mana ia memenangkan penghargaan Sepatu Emas, mencetak gol di Piala Dunia, dan mencetak gol-gol krusial di Liga Champions Eropa".

Selain itu, Matthaus menambahkan bahwa ia memenangkan gelar bersama Bayern Munich, serta mencapai semifinal Liga Champions Eropa dan Piala Dunia.

Dengan demikian, sang legenda Jerman menempatkan Lamine Yamal pada posisi istimewa dalam perburuan Ballon d'Or, bahkan mengungguli Mbappe, namun ia menegaskan bahwa performa kolektif dan individu Harry Kane sepanjang musim menjadikannya, per hari ini, kandidat utama untuk penghargaan tersebut.