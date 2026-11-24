Bagikan Ikuti GOAL di Google

Di Al Ahly, pemecatan tidak selalu terjadi karena kekalahan. Terkadang alasannya jauh lebih dalam, dan itulah yang diungkap pembawa acara Ahmed Shobeir hanya beberapa jam setelah klub Mesir Al Ahly mengumumkan pemecatan pelatih asal Maroko, Hussein Ammouta, beserta staf pendukungnya, menyusul kekalahan 0-2 dari Pyramids.

Iklan

Ketika semua orang mengira kekalahan dari Pyramids menjadi penyebab langsung kepergian Ammouta, Shobeir justru muncul dan membalikkan semua dugaan. Ia menegaskan bahwa masalahnya bukan pada hasil pertandingan ataupun manajemen, melainkan pada sesuatu yang tidak terlihat di lapangan, tetapi mampu menghancurkan tim mana pun dari dalam: para pemain tidak yakin dengan sang pelatih.

Al Ahly mengakhiri perdebatan soal masa depan pelatih kepalanya dan secara resmi mengumumkan pemecatannya pada dini hari Selasa. Manajemen pun langsung bergerak cepat untuk memilih pelatih baru yang akan memimpin tim pada periode mendatang, periode yang tidak memberi ruang bagi keterlambatan ataupun spekulasi.

Melalui pernyataan resmi, Al Ahly menyampaikan : "Klub menyampaikan terima kasih kepada pelatih Hussein Ammouta dan staf pendukungnya atas masa tugas mereka menangani tim utama sepak bola." Klub menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pandangan yang disampaikan Yasseen Mansour, wakil presiden klub, dan Sayed Abdel Hafeez, anggota dewan direksi, yang ditugaskan mengawasi urusan sepak bola.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Mansour dan Abdel Hafeez akan mengajukan sejumlah kandidat pengganti dalam beberapa jam ke depan. Hal ini menjadi isyarat jelas bahwa manajemen sudah menimbang keputusan tersebut sejak beberapa waktu lalu dan tidak hanya menunggu hasil laga melawan Pyramids.

Iklan Iklan

Namun, cerita lengkapnya datang dari Ahmed Shobeir. Melalui akunnya di platform "X", ia menulis unggahan yang langsung menghebohkan media sosial: "Mengapa Ammouta harus pergi dari Al Ahly? Hal terburuk bagi para pemain, teman-teman, adalah ketika kalian tidak yakin dengan pelatih!"

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya AHL CAF Confederations Cup 11.00 PRA

Shobeir menambahkan: "Meski semua orang mengatakan bahwa ia sangat santun dan sangat terhormat, secara teknis tidak ada kecocokan antara para pemain dan Ammouta. Keadaannya makin parah dari hari ke hari, sampai akhirnya kami kalah dari Pyramids, dan setelah itu sudah sangat sulit baginya untuk bertahan."

Dengan kata-kata itu, Shobeir merangkum krisis yang sebenarnya. Menurut kesaksian semua pihak, Ammouta adalah sosok yang terhormat dan santun, serta tidak ada perselisihan etika maupun administratif dengannya. Akan tetapi, di dalam ruang ganti terdapat jurang teknis yang jelas. Para pemain tidak yakin dengan gagasannya dan tidak percaya pada metodenya. Seiring waktu, jurang itu semakin lebar hingga mencapai titik yang tidak mungkin lagi diperbaiki.

Iklan

Al Ahly tampil sangat buruk saat menghadapi Pyramids, jauh dari standar seorang juara Afrika. Usai kekalahan itu, koleksi poin mereka tertahan di angka 20 dan mereka turun ke peringkat ketiga klasemen Liga Mesir. Sementara itu, Pyramids menambah koleksi poinnya menjadi 27 di puncak klasemen, sedangkan rival bebuyutan Al Ahly, Zamalek, naik ke peringkat kedua dengan 22 poin setelah menang 2-1 atas El Gouna pada pekan yang sama.