Pujian Hansi Flick kepada Abde Ezzalzouli, bintang Real Betis, bukan tanpa alasan, menjelang pertemuan klub asal Andalusia itu dengan Barcelona. Pelatih asal Jerman tersebut mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan sang winger Maroko, yang terus bersinar dan menaikkan nilai pasarnya, di tengah pertanyaan mengenai kemungkinan munculnya kembali ketertarikan untuk memboyongnya di masa depan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Hansi Flick tidak melontarkan pujian besar tanpa pertimbangan, melainkan memilih dengan cermat apa yang ia katakan, sosok yang ia bicarakan, serta cara ia menyampaikan pendapatnya.

Oleh karena itu, sorotannya terhadap Abde Ezzalzouli dalam konferensi pers menjelang pertemuan Real Betis dan Barcelona mengandung makna yang lebih dalam, meskipun pertanyaan tersebut diajukan secara khusus mengenai sang pemain, mengingat Flick terbiasa lebih berhati-hati dan menjaga jarak saat berbicara tentang pemain yang bukan bagian dari timnya.

Flick berkata tentang Ezzalzouli: "Apa yang saya lihat darinya membuat saya kagum. Dia pemain yang luar biasa, saya menyukai gaya bermainnya, kepercayaan dirinya dalam duel satu lawan satu, serta kemampuannya bergerak di sepertiga akhir lapangan."

Kata-kata Flick bukan sekadar basa-basi sesaat atau jawaban untuk menghindari pertanyaan, karena sang winger Maroko telah lama menarik perhatian pelatih asal Jerman itu.

Ezzalzouli pernah masuk dalam daftar incaran Barcelona pada beberapa periode bursa transfer musim panas terakhir, sebagai opsi alternatif untuk memperkuat posisi winger. Bahkan, hal itu sampai pada tahap pembicaraan dan penjajakan mengenai kemungkinan memboyongnya, tetapi tidak melampaui tahap tersebut.

Barcelona masih memiliki 20% dari nilai penjualan Ezzalzouli di masa depan.

Ketika pemain asal Maroko itu pindah ke Real Betis pada tahun 2023, kedua belah pihak sepakat bahwa klub Catalan tersebut akan mendapatkan 50% dari nilai penjualan kembalinya, tetapi kepindahan Vitor Roque ke Palmeiras mengubah syarat kesepakatan tersebut.

Karena Real Betis harus menyetujui kesepakatan kepindahan Vitor Roque, mengingat pemain Brasil itu berada bersama tim Andalusia tersebut dengan status pinjaman, maka disepakati bahwa Barcelona melepaskan 30% dari porsi 50% yang dimilikinya atas nilai penjualan Ezzalzouli di masa depan.

Pada akhirnya, langkah ini terbukti sangat menguntungkan bagi klub Andalusia tersebut, setelah nilai pasar sang winger Maroko terus meningkat hingga kini mencapai 40 juta euro.

Dengan sang pemain yang terus menampilkan level permainannya saat ini, nilainya bisa naik lebih tinggi lagi menjelang bursa transfer musim panas mendatang.

Ezzalzouli menampilkan performa terbaik di antara para pemain timnya saat menghadapi Barcelona, setelah menunjukkan kemampuan mencolok dalam hal kecepatan, akselerasi, kekuatan, dan penyelesaian akhir.

Ia tidak hanya mencetak gol ketiga Real Betis, yang memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3, lewat serangan balik cepat yang ia selesaikan dengan sempurna ke gawang Joan Garcia, tetapi juga menjadi sumber gangguan terus-menerus bagi pemain Prancis Jules Kounde di sisi kiri, di mana bek asal Prancis itu mengalami kesulitan besar dalam upaya menghentikan sang winger internasional Maroko.

Ezzalzouli saat ini memiliki kecepatan akselerasi dan kemampuan menggiring bola yang termasuk di antara yang terbaik di level Eropa.

Ia juga telah menjadi elemen tak tergantikan dalam skuad Manuel Pellegrini bersama Real Betis, dan kemilaunya tidak terbatas pada kompetisi domestik saja, melainkan ia terus menunjukkan kualitasnya di Liga Champions Eropa juga, setelah mencetak salah satu gol paling menonjol pada matchday tersebut melawan Porto.

Masa depan tetap terbuka untuk berbagai kemungkinan, tetapi ketertarikan Flick kepada Ezzalzouli sebelumnya menunjukkan bahwa pelatih asal Jerman itu telah mencermati potensi istimewa pada diri sang pemain.

Dengan Barcelona yang memiliki opsi di posisi winger, seperti Karim Adeyemi dan Anthony Gordon, hal itu tidak menghalangi Flick untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap pemain Maroko tersebut, dan mungkin jalan keduanya akan kembali bertemu pada tahap berikutnya.



