Bagikan Ikuti GOAL di Google

Sisi positif yang ditunjukkan timnas Arab Saudi dalam dua laga melawan Korea Selatan dan Uzbekistan tidak cukup untuk menutupi sejumlah masalah di lini pertahanan yang perlu dibenahi sebelum melangkah ke tahap berikutnya.

Iklan

Analis teknik Emad Al-Salmi menyoroti sisi-sisi negatif tersebut dan menegaskan bahwa staf pelatih harus menanganinya dengan serius, terlebih karena sebagian di antaranya tetap muncul bahkan setelah pergantian dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak terkait dengan nama-nama tertentu atau susunan pemain tertentu.

Saat tampil sebagai tamu dalam program "Rotana Sport ma'a Walid" untuk mengomentari kekalahan Arab Saudi 1-2 dari Uzbekistan dalam laga uji coba di Doha, Selasa, Al-Salmi pertama-tama membahas risiko membangun serangan dari belakang, khususnya keterlibatan kiper dalam mengalirkan bola sebagai pemain tambahan. Ia menjelaskan bahwa gaya ini berkaitan dengan gagasan sang pelatih, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kemampuan para pemain agar tidak berubah menjadi risiko yang mengancam gawang.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya sudah mengingatkan kiper Mohammed Al-Owais agar lebih waspada dalam situasi seperti itu. Menurutnya, pelatih tidak wajib berpegang pada gaya tertentu jika tidak memiliki perangkat yang tepat untuk menjalankannya, dan meninggalkan gaya tersebut dalam kondisi seperti ini adalah keputusan yang wajar.

Adapun masalah yang paling menonjol adalah mudahnya lini tengah timnas ditembus, sebuah celah yang terlihat saat menghadapi Korea Selatan maupun Uzbekistan. Al-Salmi membahas peran Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno, dan Musab Al-Juwayr, seraya menyebut bahwa ruang yang ditinggalkan para gelandang memberi lawan kesempatan untuk mencapai area berbahaya dan melepaskan tembakan tanpa tekanan yang memadai.

Iklan Iklan

Baca juga: Pengakuan musim panas jadi bumerang bagi Vinicius, kritik tajam dari jantung Madrid

Topik Terkait

Ia menjelaskan bahwa sebagian pemain bergerak ke sisi lapangan untuk melakukan pressing, sementara area tengah tetap terbuka di depan pembawa bola. Ia pun mempertanyakan apakah hal itu akibat penempatan posisi yang keliru atau instruksi terkait pressing terarah. Ia menegaskan bahwa hasilnya tetap sama, yakni ruang paling berbahaya dibiarkan terbuka, sebuah situasi yang berulang kali terjadi dan menuntut staf pelatih mengevaluasi cara melakukan pressing serta menutup ruang.

Baca juga: "Apa yang menghalangimu, Don?", provokasi kubu Al Hilal hadapkan Ronaldo pada tantangan terbesar Al Nassr

Iklan

Al-Salmi juga menyoroti lemahnya organisasi pertahanan saat menghadapi umpan silang. Masalah ini muncul saat melawan Korea Selatan dan kembali terulang ketika menghadapi Uzbekistan, ketika salah satu umpan silang menimbulkan ancaman besar ke gawang sebelum Abdulquddus Atiah turun tangan dan menyelamatkan situasi.

Ia menegaskan bahwa kelemahan tersebut tidak berkaitan dengan satu pemain saja, melainkan dengan cara penempatan posisi dan penanganan bola secara kolektif di dalam kotak penalti. Hal ini menuntut kerja yang jelas dalam sesi latihan, alih-alih menganggap setiap momen sebagai kesalahan yang berdiri sendiri.

Iklan

Al-Salmi menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa membeberkan sisi negatif tidak berarti mengecilkan sisi positif timnas, tetapi bertujuan mengambil pelajaran dari dua laga tersebut dan menentukan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ia menekankan bahwa membenahi kesalahan yang berulang, baik dalam melindungi area tengah, menghadapi umpan silang, maupun membangun serangan dari belakang, sama pentingnya dengan memaksimalkan aspek-aspek positif, agar celah-celah ini tidak berubah menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan dalam agenda-agenda mendatang.

Baca juga: Duet Arsenal jadi korban, Real Madrid tetapkan harga untuk melepas Vinicius