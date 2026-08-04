Bukan Rodri atau Alvarez: Yamal Pilih Transfer Ideal untuk Barcelona

Sebuah laporan dari Spanyol mengungkap bahwa bintang Barcelona, Lamine Yamal, telah menentukan transfer yang menurutnya paling penting bagi timnya selama periode bursa transfer musim panas, seraya menegaskan bahwa prioritasnya bukanlah merekrut gelandang Rodri atau penyerang Julian Alvarez.

Menurut surat kabar "El Nacional", winger Barcelona itu meyakini bahwa bek kanan asal Spanyol, Pedro Porro, pemain Tottenham, adalah sosok yang paling dibutuhkan timnya melebihi transfer lainnya, setelah ia menjalin kemitraan istimewa dengannya selama tampil bersama timnas Spanyol di Piala Dunia.

Laporan itu menjelaskan bahwa Lamine Yamal sangat terkesan dengan kemampuan Porro dalam membaca pergerakannya di dalam lapangan, di mana ia tahu kapan harus maju di sisi kanan, kapan harus bergerak ke dalam, atau mundur untuk memberikan opsi aman dalam membangun serangan, dan hal itu memberinya ruang yang lebih besar serta mengurangi tekanan defensif yang diterimanya.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Barcelona saat ini tidak memiliki bek dengan spesifikasi serupa, karena meskipun Jules Kounde menawarkan kekuatan defensif, ia tidak memberikan kontinuitas ofensif yang sama, sementara Eric Garcia tidak memiliki kecepatan dan kedalaman serangan yang dimiliki Pedro Porro.

Laporan itu menyebutkan bahwa pelatih Hansi Flick juga menghargai dampak yang dapat diberikan Porro kepada tim, tetapi ia menyadari sulitnya menuntaskan transfer tersebut, terutama karena Tottenham tidak ingin menjual pemain itu, dan diperkirakan akan meminta kompensasi finansial yang besar untuk menyetujui kepergiannya.

"El Nacional" menutup laporannya dengan menegaskan bahwa Lamine Yamal yakin merekrut Pedro Porro akan memberinya mitra ideal di sisi kanan, mengurangi pengawalan defensif yang diterapkan kepadanya, sekaligus menyediakan opsi ofensif tambahan bagi Flick. Karena itu, ia menilai Barcelona harus memprioritaskan transfer ini sebelum bergerak untuk merekrut nama-nama lain di berbagai posisi.

Baca juga:

Resmi: Messi menyumbang 80 ribu euro untuk Spanyol