Bukan pertandingan yang menegangkan, melainkan kekalahan telak bagi Michael Jackson di Leeds

Leeds United pada Jumat malam hampir dipastikan akan bertahan di Liga Premier setidaknya untuk satu musim lagi. The Whites tampil dominan dengan skor 3-1 atas Burnley di kandang sendiri, Elland Road, di mana Michael 'Mike' Jackson untuk pertama kalinya musim ini memimpin tim dari pinggir lapangan sebagai manajer sementara setelah pemecatan Scott Parker.

Dengan 40 poin, Leeds sudah memiliki modal yang cukup untuk menghindari degradasi dan menyadari bahwa kemenangan akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan tersebut. Dengan Pascal Struijk di starting line-up dan Joël Piroe di bangku cadangan, Leeds unggul lebih awal.

Pada menit kedelapan, Jaka Bijol memberikan umpan terukur kepada Anton Stach, yang berbalik dan langsung bersiap untuk melepaskan tembakan. Pemain asal Jerman itu melepaskan tembakan dari jarak sekitar 25 meter dan melihat tendangan rendahnya menghilang ke sudut dekat: 1-0.

Burnley yang sudah terdegradasi tak mampu menyamakan kedudukan dan kebobolan gol kedua tak lama setelah babak kedua dimulai. Kesalahan di lini belakang tim tamu membuat penyerang Leeds, Jayden Bogle, menguasai bola, dan umpan silangnya yang rendah dan tajam disambar oleh Noah Okafor.

Tak sampai lima menit kemudian, Leeds juga mencetak gol ketiga. Tendangan berbahaya dari Ao Tanaka diantisipasi buruk oleh kiper Burnley Martin Dúbravka, yang kemudian tak berdaya menghadapi rebound dari Calvert-Lewin.

Burnley, yang menurunkan Quilindschy Hartman dan Zian Flemming sejak awal, berhasil mencetak gol hiburan melalui Loum Tchaouna. Mantan incaran PSV itu beruntung mendapatkan bola di kakinya dan melepaskan tembakan keras yang tepat sasaran.

Dengan tiga pertandingan tersisa, Leeds mengoleksi 43 poin. Angka tersebut sembilan poin lebih banyak dari Tottenham Hotspur yang saat ini berada di peringkat ke-18, yang masih harus bertanding pada putaran ini. Burnley tampaknya sudah fokus pada musim depan. Steven Gerrard kemungkinan akan menjadi pelatih kepala pada saat itu.