Bukan Penyerang: Barcelona Capai Kesepakatan soal Transfer Baru

Barcelona mengambil langkah krusial untuk mengamankan masa depan penjaga gawangnya, setelah mencapai kesepakatan dengan klub Turki, Fenerbahce, terkait perekrutan kiper asal Kroasia, Dominik Livakovic, dalam transfer yang bertujuan menyiapkan pelapis yang bisa diandalkan bagi tim seiring mendekatnya akhir kontrak Wojciech Szczesny.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Sport", Fenerbahce sudah menyetujui tawaran yang diajukan Barcelona untuk merekrut Livakovic, sementara transfer ini bersiap memasuki tahap pertukaran dokumen dan prosedur resmi, dengan nilai mencapai sekitar 4 juta euro.

Livakovic ke Barcelona pada 2027

Barcelona diharapkan akan menuntaskan berkas-berkas terkait transfer ini pada periode mendatang, sebelum tercapainya kesepakatan untuk meminjamkan kiper asal Kroasia tersebut selama satu musim, sehingga ia bisa melanjutkan perjalanannya bersama timnya pada musim ini, lalu kembali ke Barca pada musim panas mendatang dan menjadi bagian dari skuad tim.

Sementara para suporter menanti perekrutan penyerang baru pada hari-hari terakhir bursa transfer, Barcelona bergerak dalam urusan penjaga gawang, di tengah masuknya Szczesny ke tahun terakhir kontraknya dengan klub. Manajemen olahraga ingin memastikan tersedianya pelapis yang siap di samping kiper Joan Garcia mulai musim depan.

Klub Catalan itu menilai bahwa Livakovic memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi peran tersebut, dan peluang menyelesaikan transfer dengan nilai sekitar 4 juta euro merupakan kesempatan bagus dari sudut pandang manajemen untuk mengamankan salah satu posisi penting di tim sejak jauh-jauh hari.

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Kiper Kroasia menyambut langkah ini

Tampaknya tidak ada halangan dari pihak pemain itu sendiri, karena Livakovic memandang sangat positif kemungkinan pindah ke Barcelona, dan hanya menanti rampungnya langkah-langkah terakhir dari proses ini.

Dengan disetujuinya tawaran oleh Fenerbahce, transfer ini pun kini memasuki tahap-tahap akhir, di mana Barcelona akan segera mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menuntaskan perekrutan, sebelum memfinalkan detail peminjaman yang akan memungkinkan sang kiper mempertahankan keberlanjutan kariernya sepanjang musim ini.

Agen Livakovic kembali ke pentas

Dalam transfer ini muncul sosok yang memiliki hubungan kuat dengan manajemen Barcelona, yaitu agen asal Kroasia, Andy Bara, yang sejak bertahun-tahun menjalin hubungan baik dengan para petinggi klub, terutama Deco dan Joan Laporta.

Bara sebelumnya pernah terlibat dalam sejumlah proses yang berkaitan dengan Barcelona, di antaranya transfer Dani Olmo dan Joan Garcia, dan cara kerjanya mendapat apresiasi di dalam klub, khususnya karena kesediaannya mencari solusi dalam negosiasi bahkan ketika situasinya rumit.

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