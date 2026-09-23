Bukan Olise: Real Madrid Incar Bintang Internasional dari Bayern Munich

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini menyebutkan bahwa Real Madrid mengalihkan perhatiannya ke Bayern Munich, dengan harapan menuntaskan sebuah transfer istimewa pada periode mendatang.

Setelah berbulan-bulan diliputi rumor mengenai ketertarikan klub Spanyol itu terhadap winger asal Prancis, Michael Olise, transfer tersebut tidak terwujud, karena klub Bavaria itu menolak bernegosiasi dan menyatakan bahwa pemainnya tidak untuk dijual. Selain itu, Real Madrid secara resmi membantah adanya ketertarikan apa pun terhadap pemain tersebut sepanjang waktu.

Namun, menurut surat kabar "Bild", Real Madrid menunjukkan ketertarikan terhadap bintang lain dari Bayern Munich, yaitu Lennart Karl, di mana gelandang serang berusia 18 tahun itu merupakan salah satu bintang muda paling menonjol di Eropa pada musim lalu.

Cedera serius yang dialami Jamal Musiala di Piala Dunia Antarklub membuka peluang baginya untuk memainkan peran utama, dan dia memanfaatkannya dengan sangat baik, di mana dia tampil dalam 40 pertandingan bersama tim asuhan Vincent Kompany, mencetak 9 gol dan menyumbangkan 8 assist.

Penampilan gemilangnya juga membuatnya layak bergabung dengan timnas Jerman di bawah asuhan pelatih sebelumnya, Julian Nagelsmann, untuk tampil di Piala Dunia. Namun, pemain Bavaria itu mengalami cedera otot mendadak saat sesi latihan bersama timnas negaranya, yang memaksanya meninggalkan pemusatan latihan sebelum Piala Dunia bergulir.

Penampilan istimewa Karl menarik perhatian banyak klub, termasuk Real Madrid, yang menghargai kemampuan menggiring bolanya, visi tajamnya, dan naluri menyerangnya.

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Real Madrid menyadari sulitnya bernegosiasi dengan manajemen klub Bavaria itu mengenai salah satu bintangnya, terlebih karena kontrak Lennart berakhir pada tahun 2029, dan Bayern Munich telah menjadikan perpanjangan kontraknya sebagai prioritas utama.

Lennart pernah berharap bergabung dengan Real Madrid

Pada Januari lalu, Lennart Karl menyampaikan pernyataan yang mengisyaratkan keinginannya untuk bermain bagi Real Madrid di masa depan.

Pemain Bavaria itu mengatakan: "Bayern adalah klub yang sangat besar. Bermain di sini adalah sebuah impian. Namun suatu hari nanti saya ingin bergabung dengan Real Madrid: ini adalah klub impian saya, dan mari kita simpan ini sebagai rahasia di antara kita."

Beberapa jam kemudian, pemain Bavaria itu terpaksa meminta maaf dan menjelaskan ucapannya, di mana Max Eberl, CEO Bayern Munich, mengatakan: "Keesokan harinya, dia datang kepada kami dan berkata: Saya rasa saya telah mengucapkan sesuatu yang tidak pantas yang bisa disalahpahami."

Max melanjutkan: "Bagi kami, urusan ini sudah selesai. Tidak ada masalah sama sekali. Dia tampil bagus di atas lapangan, merasa sangat nyaman di Bayern Munich, dan dia benar-benar menyadari apa yang dimilikinya di sini. Itulah yang penting."