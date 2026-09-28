Prediksi mengenai peraih penghargaan Ballon d'Or 2026 terus bergulir, penghargaan yang akan diberikan di London dalam beberapa pekan mendatang, di mana sebagian besar prediksi tertuju pada Lamine Yamal dan Kylian Mbappe, namun sejumlah nama besar lainnya turut bersaing memperebutkan penghargaan tersebut, seperti Rodri, Harry Kane, dan Fabian Ruiz.

Mantan penjaga gawang Valencia dan Real Madrid yang kini berprofesi sebagai komentator dan analis, Santi Canizares, menyampaikan pendapatnya mengenai dua nama terakhir tersebut serta prediksinya soal nasib Ballon d'Or.

Dalam program "El Partidazo" di radio "Cadena COPE", Canizares menyebut nama penyerang asal Inggris dari Bayern Munich dan gelandang asal Spanyol dari Paris Saint-Germain.

Ia berkata: "Saya akan berpegang pada siapa yang akan saya pilih, dan bagi saya, sebelum Lamine dan sebelum Mbappe, ada dua kandidat yang lebih baik: Harry Kane dan Fabian. Hal itu karena apa yang mereka tampilkan musim ini."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Bagi saya, apa yang mereka lakukan lebih sulit."

Perlu dicatat bahwa kedua pemain tersebut memiliki popularitas yang luas, dan terkait mantan pemain Real Betis itu, pelatihnya saat ini, Luis Enrique, telah mengisyaratkan bahwa ia akan memberikan gelar tersebut kepadanya.

Pelatih asal Spanyol itu berkata pada pertengahan Agustus lalu: "Ia telah memenangi Piala Dunia, Piala Eropa dua tahun lalu, Liga Champions dua kali berturut-turut, dan UEFA Nations League."







