Bagikan Ikuti GOAL di Google

Real Madrid memiliki harta karun sejati dengan keberadaan Kylian Mbappe di skuad mereka. Pemain asal Prancis itu merupakan salah satu penyerang paling berpengaruh di dunia dan setiap musim melewati angka 40 kontribusi gol dengan mudah dan konsistensi yang luar biasa.

Iklan

Menurut harian Spanyol "Marca", statistik Mbappe bersama Real Madrid mencerminkan pengaruh besar tersebut. Ia mencetak 44 gol, menyumbang empat assist, dan memenangkan 4 penalti pada musim pertamanya berseragam putih.

Bintang Prancis itu melanjutkan performa gemilangnya pada musim lalu dengan torehan 42 gol, 3 assist, dan 4 penalti lainnya. Sementara itu, pada musim ini ia sudah mengoleksi 17 gol, 3 assist, dan memenangkan dua penalti.

Pengaruh ofensif sang penyerang Prancis memang sangat besar. Namun, kabar baik lainnya bagi Real Madrid adalah tim tidak hanya menikmati satu Mbappe, melainkan "dua".

Trio Arda Guler, Jude Bellingham, dan Diomande mampu mereplikasi daya gedor luar biasa yang ditawarkan Kylian. Dalam formula tiga lawan satu ini, mereka menghasilkan kontribusi ofensif yang setara dengan apa yang dibuat Mbappe seorang diri.

Iklan Iklan

Jika pemilik nomor punggung 10 itu sudah membukukan 22 kontribusi gol bersama Real Madrid musim ini, ketiga rekannya secara kolektif berhasil mencapai 24 kontribusi.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL Tonton

Ini menjadi kabar baik bagi pelatih Jose Mourinho, karena dengan cara tertentu hal tersebut mengurangi ketergantungan tim yang tak terelakkan pada pemain yang begitu menentukan di depan gawang.

Ketiganya sedikit mengungguli produktivitas ofensif bintang Real Madrid tersebut. Guler mencetak 5 gol dan 5 assist, Bellingham mencetak 5 gol dan 4 assist, sedangkan Diomande mencetak 4 gol dan satu assist.

Iklan

Dengan demikian, trio tersebut menjelma menjadi 3 senjata yang sangat penting di lini serang Los Blancos, yang bersama mereka menikmati kehadiran "Mbappe lain" di lapangan.

Daya gedor yang mendekatkan Madrid dengan Barcelona

Dua "versi" Mbappe yang dimainkan Real Madrid menjadi faktor penentu dalam rentetan delapan kemenangan beruntun yang diraih tim.

Iklan

Tim berseragam putih itu meningkatkan daya serangnya secara signifikan, sesuai dengan ekspektasi terhadap tim yang dipenuhi pemain dengan pengaruh besar di lini depan.

Selama rentetan impresif ini, Real Madrid mencetak 24 gol dengan rata-rata 3 gol per pertandingan, melampaui 20 gol yang mereka bukukan dalam 8 laga pertama musim ini.

Iklan

Torehan gol yang dicapai tim dalam sebulan terakhir ini mendekatkan mereka dengan catatan Barcelona, yang mencetak 26 gol dalam periode yang sama.

Di sisi lain, produktivitas tim Catalan di depan gawang justru menurun, setelah sebelumnya tim asuhan Hans Flick mencatatkan angka mencengangkan, yakni 36 gol dalam 8 laga pertama musim ini dengan rata-rata 4,5 gol per pertandingan.