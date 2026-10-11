Gol bersejarah yang dicetak Augsburg ke gawang Bayern Munich setelah 8,4 detik bukan sekadar momen kebetulan atau kesalahan yang tak terduga, melainkan hasil dari rencana yang disusun dengan cermat, di mana tuan rumah memanfaatkan titik lemah dalam cara raksasa Bavaria memulai permainan, hingga meraih hasil imbang berharga 2-2 di Bundesliga.

Robin Fellhauer, pencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, mengungkap bahwa timnya mempelajari cara Bayern Munich mengeksekusi kick-off, setelah tim Bavaria itu terbiasa mengalirkan bola ke kipernya Manuel Neuer, yang kemudian mengirimkannya ke depan.

Fellhauer, yang bergabung ke Augsburg dari Elversberg pada musim panas 2025 dengan nilai 700 ribu euro, berkata: "Kami membahas taktik Bayern dengan jelas sebelum pertandingan. Tugas saya adalah melewati Alphonso Davies dan menekan Neuer agar tidak bisa menguasai bola."

Ia menambahkan kepada surat kabar Jerman "Bild": "Saya melewati Davies dengan relatif mudah, lalu saya melihat bola memantul secara tak terduga di depan Neuer, sehingga saya langsung melesat ke arahnya dan menekannya dari titik terdekat yang mungkin."

Hasilnya datang lebih cepat dari dugaan siapa pun; Harry Kane mengalirkan bola ke Neuer tepat saat pertandingan dimulai, namun kiper Jerman itu salah memperkirakan pantulannya, hingga Fellhauer mendapati peluang terbuka di depannya dan menempatkan bola ke gawang yang kosong, memberi Augsburg keunggulan bersejarah hanya setelah 8,4 detik.

Neuer tidak menyembunyikan bahwa Bayern telah lama mengandalkan cara ini, dengan menjelaskan kepada "Bild": "Itu strategi tradisional, dan kami sudah menerapkannya sejak lama." Namun kesalahan yang dilakukan kiper veteran itu bisa mendorong tim kepelatihan untuk meninjau kembali kelayakan melanjutkan metode tersebut pada laga-laga berikutnya.

Dengan gol ini, Fellhauer memecahkan rekor sebelumnya untuk gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, melewati Karim Bellarabi yang mencetak gol setelah 9 detik, dan Kevin Volland yang golnya juga datang setelah 9 detik, sesuai angka-angka yang beredar dalam catatan kompetisi. Pemain itu pun menerima ucapan selamat dari kedua bintang tersebut setelah pencapaian bersejarahnya.

Kejutan Augsburg atas Bayern bukanlah hal baru di laga ini; pada musim 2018-2019, tim itu unggul setelah 12 detik melalui gol yang tercipta dari bunuh diri Leon Goretzka ke gawangnya sendiri, sebelum melanjutkan kejutan-kejutannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

Kekuatan Augsburg tidak berhenti pada gol cepat itu, karena tim ini berhasil bertahan menghadapi serangan-serangan Bayern Munich, dengan mengandalkan organisasi pertahanan dan serangan balik cepat, sehingga tetap menjaga peluang keluar dengan hasil positif hingga tiupan peluit akhir.

Pelatih Manuel Baum memuji penampilan para pemainnya, menegaskan bahwa hasil imbang itu merupakan buah kerja kolektif yang istimewa, baik dari pemain yang memulai pertandingan maupun yang masuk sebagai pengganti.

Baum berkata: "Itu adalah penampilan kolektif yang luar biasa, terlepas dari siapa yang memulai pertandingan atau siapa yang masuk sebagai pengganti. Karena itu, tidak tepat menyebut satu pemain secara khusus hari ini. Saya sangat bangga kepada para pemain dan semua yang hadir di stadion."

Meski rencana Augsburg berhasil membuat Bayern kebingungan, tim Bavaria itu juga menanggung sebagian tanggung jawab atas dua gol yang membuat laga berakhir imbang, setelah melakukan kesalahan-kesalahan yang turut memberi lawannya peluang untuk kembali ke pertandingan.



