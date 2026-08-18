Bukan ke Venezia, Fullkrug kembali ke Werder Bremen

Niclas Fullkrug memulai lagi dari Werder Bremen. Bagi penyerang Jerman kelahiran 1993 itu, yang baru menjalani masa peminjaman mengecewakan di Milan pada paruh kedua musim lalu, ini adalah kembalinya dia ke tim yang melambungkannya ke Bundesliga.





BUKAN VENEZIA - Berada di West Ham sejak Agustus 2024 - yang merekrutnya dari Borussia Dortmund dengan total 30 juta euro - pada Januari lalu dia mendarat di Serie A dengan seragam AC Milan (pinjaman gratis dengan hak tebus yang ditetapkan sebesar 5 juta euro). Di akhir musim, dia kembali ke London tetapi hanya sementara: mulai hari ini petualangan ketiganya bersama Werder Bremen dimulai, setelah masa awal kariernya dan periode 2019 hingga 2023. Dengan demikian, bukan Venezia yang menjadi tujuan pemain Jerman itu.