Bukan karena cedera: Bintang Spanyol ternama absen dari laga melawan Kroasia

Absennya salah satu bintang menonjol di timnas Spanyol dari laga melawan Kroasia pada Selasa mendatang di UEFA Nations League sudah dipastikan.

Spanyol memuncaki grupnya di UEFA Nations League dengan kemenangan dalam tiga laga terakhir, dan sang pelatih, Luis de la Fuente, berharap bisa melanjutkan rangkaian kemenangan serta mempertahankan rekor sempurna.

Fabian Ruiz sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan timnas Spanyol di Oviedo karena kelahiran anak pertamanya, sehingga ia absen dari laga melawan Republik Ceko yang berlangsung Sabtu kemarin.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa setelah kelahiran sang anak, gelandang tersebut akan tetap tinggal di Paris untuk menikmati hari-hari pertamanya bersama buah hatinya, dan tidak akan ikut bersama tim dalam duel melawan Kroasia.

Dengan demikian, Luis de la Fuente akan memiliki 24 pemain untuk laga melawan Kroasia, dan dengan terus absennya Ferran Torres dan Fabian Ruiz, sang pelatih hanya akan mencoret satu pemain saja dari daftar susunan laga.

Jika Spanyol mampu meraih poin dalam laga melawan Kroasia, maka mereka secara matematis akan lolos ke perempat final UEFA Nations League.