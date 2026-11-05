Cristiano Ronaldo akan menyaksikan pelatih baru di bangku cadangan saat pertandingan perpisahannya bersama timnas Portugal, setelah ia mengumumkan pensiun dari level internasional, menurut sebuah laporan media.

Ronaldo, yang berusia 41 tahun, mengungkapkan keputusan mengejutkannya kemarin, Kamis, untuk meninggalkan timnas Portugal, menyusul perselisihannya dengan pelatih Jorge Jesus.

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Ronaldo tidak akan langsung berpisah dengan timnas, karena dijadwalkan menjalani satu pertandingan terakhir untuk menutup karier internasionalnya, yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, dan selama itu ia mencetak 146 gol dalam 234 pertandingan.

Namun, menurut laporan jaringan "ESPN", Jesus tidak akan menangani timnas pada pertandingan terakhir Ronaldo, akibat perselisihan tajam di antara keduanya.

Sebagai gantinya, mantan pelatih asal Brasil, Luiz Felipe Scolari, mungkin akan kembali memegang kendali teknis, sosok yang memberi Ronaldo penampilan internasional pertamanya pada tahun 2003.

Ronaldo memiliki hubungan erat dengan Scolari selama tahun-tahun awalnya bersama timnas, terutama setelah sang pelatih memberinya dukungan menyusul kematian ayahnya, ketika ia berusia dua puluh tahun.

Laporan tersebut menepis kemungkinan kembalinya mantan pelatih, Fernando Santos, untuk menangani timnas pada pertandingan perpisahan "Don".

Ronaldo bekerja di bawah kepemimpinan Santos antara tahun 2014 dan 2022, dan meraih gelar juara Piala Eropa 2016 bersamanya, tetapi hubungan di antara keduanya tidak lagi baik setelah sang pelatih memutuskan untuk membiarkannya di bangku cadangan selama Piala Dunia 2022.