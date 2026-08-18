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Bukan Harry Kane, Al Hilal Buka Brankasnya untuk Penyerang Inggris

Transfers
O. Watkins
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Aston Villa
Premier League
K. Benzema
H. Kane
England
Inggris
Arab Saudi
Prancis

"Sang Pemimpin" mencari pengganti untuk pemain Prancis Karim Benzema

Klub Al Hilal membuka pundi-pundi keuangannya demi mendatangkan seorang penyerang baru dari timnas Inggris pada bursa transfer musim panas saat ini.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa Al Hilal telah mengajukan tawaran kepada Aston Villa untuk mendatangkan penyerang Inggris mereka, Ollie Watkins, pada bursa transfer musim panas ini.

Romano menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa klub Saudi tersebut menawarkan kepada klub Inggris itu nilai sebesar 45 juta euro, termasuk tambahan, untuk merampungkan kesepakatan.

Tawaran ini menjadi yang ketiga yang diajukan Al Hilal kepada Aston Villa demi mendatangkan Watkins, di mana klub Inggris tersebut telah menolak dua tawaran sebelumnya dari "Sang Pemimpin", menurut Romano sendiri.

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Di sisi lain, pemain berusia 30 tahun itu tampak tertarik untuk pindah ke Al Hilal pada bursa transfer musim panas ini, tetapi ia harus menunggu persetujuan "The Villans" sebelum urusan ini dirampungkan secara resmi.

Watkins menjadi penyerang Inggris kedua yang ingin didatangkan Al Hilal pada bursa transfer musim panas ini, setelah Harry Kane, bintang Bayern Munich, yang namanya juga sempat dikaitkan dengan Kingdom Arena.

Hal ini terjadi di saat Al Hilal tengah mencari penyerang baru untuk memimpin lini serang mereka pada musim depan, di tengah keinginan mereka untuk melepas penyerang asal Prancis mereka, Karim Benzema, pada bursa transfer musim panas saat ini.

Perlu diingat bahwa Watkins merupakan salah satu penyerang terbaik di Liga Primer Inggris dalam beberapa tahun terakhir, dan ia telah tampil bersama Aston Villa dalam 55 pertandingan pada musim lalu, mencetak 21 gol dan menyumbang 5 assist.

Penyerang Inggris itu merupakan salah satu elemen timnas negaranya pada turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tetapi ia hanya tampil dalam dua pertandingan sebagai pemain pengganti, dan sepanjang laga tersebut ia tidak berhasil mencetak atau menciptakan gol apa pun.

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