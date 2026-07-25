Bukan Hanya Mbappe, Legenda Prancis Tentukan Kapten Real Madrid Berikutnya

Emmanuel Petit, mantan juara dunia bersama Prancis, menyampaikan pesan langsung kepada Jude Bellingham dan pelatihnya José Mourinho, dengan meminta agar jiwa kepemimpinan yang ditunjukkan bintang Inggris itu pada Piala Dunia 2026 dimanfaatkan di dalam Real Madrid, berdampingan dengan Kylian Mbappe.

Petit, sang pencetak gol ketiga di final Piala Dunia 1998, meminta José Mourinho untuk mengandalkan Jude Bellingham dan Kylian Mbappe sebagai pemimpin sejati Real Madrid pada musim baru, seraya menegaskan bahwa klub membutuhkan pembangunan kembali identitas kolektifnya.

Petit memuji penampilan yang ditunjukkan Bellingham pada Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa amarah dan ambisi yang ia tunjukkan sepanjang turnamen harus terus berlanjut bersama Real Madrid.

Situs Goal mengutip pernyataan mantan bintang Arsenal dan Chelsea itu: "Inilah versi Bellingham yang ingin saya lihat di dalam lapangan. Ia bermain seperti singa, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan di dalam maupun di luar lapangan."

Ia menambahkan: "Ia mengalami tekanan yang luar biasa, dan jangan lupa bahwa beberapa pihak beberapa bulan lalu meragukan kelayakannya untuk bergabung dengan timnas Inggris di Piala Dunia, sehingga ia punya sesuatu untuk dibuktikan."

Bellingham menyuguhkan turnamen yang luar biasa, setelah mengakhiri Piala Dunia sebagai pencetak gol terbanyak di antara para pemain tengah dengan torehan tujuh gol, sebuah angka yang belum pernah dicapai pemain tengah mana pun dalam satu edisi Piala Dunia.

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Petit menambahkan: "Seandainya saya seorang suporter Real Madrid, saya akan berkata kepada Bellingham dan Mbappe: 'Inilah level yang ingin kami lihat dari kalian. Ekspektasinya sangat besar pada musim depan.'"

Ia memperkirakan Mourinho akan menggelar sesi khusus dengan kedua pemain itu, seraya berkata: "Ia akan mengatakan kepada mereka: inilah yang saya nantikan dari kalian, turunlah ke lapangan dan jadilah pemimpin tim."

Mbappe menemukan kembali kerendahan hatinya

Petit juga memuji penampilan Kylian Mbappe pada Piala Dunia, dengan menilai bahwa kapten timnas Prancis itu telah menemukan kembali kerendahan hati dan jiwa kepemimpinannya.

Ia berkata: "Kami melihat Mbappe yang kami kenal di awal kariernya; rendah hati, dekat dengan rekan-rekan setim dan pelatihnya, serta seorang pemimpin di dalam lapangan."

Mbappe mencetak sepuluh gol untuk dinobatkan sebagai top skor Piala Dunia, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, namun Petit menekankan bahwa hal itu akan menaikkan tingkat ekspektasi ketika ia kembali ke Real Madrid.

Ia menjelaskan: "Suporter Real Madrid telah menyaksikan apa yang ia lakukan bersama timnas Prancis, dan mereka akan menantikan ia memimpin tim di dalam maupun di luar lapangan, sebagaimana yang dilakukan Cristiano Ronaldo dan sejumlah legenda klub."

Petit menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Mourinho dituntut untuk membangun tim yang mengandalkan kerja kolektif, bukan kilasan-kilasan individu, seraya menambahkan: "Real Madrid tidak bisa selamanya mengandalkan kegemilangan Mbappe atau Vinicius. Spanyol dan Paris Saint-Germain telah membuktikan selama dua musim terakhir bahwa kekuatan tim lebih penting daripada individu, sekalipun kau memiliki pemain-pemain terbaik."

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