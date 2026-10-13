Bukan dari Tangier: Formula 1 kembali ke Afrika setelah absen sejak 1993

Setelah absen lebih dari tiga dekade, kejuaraan dunia balap Formula 1 bersiap kembali ke benua Afrika, namun destinasinya bukan Maroko seperti yang sempat terbayang oleh sebagian orang terkait proyek sirkuit yang diusulkan di dekat Tangier, melainkan Rwanda, yang telah memperoleh kesepakatan resmi untuk menggelar balapan baru pada dekade mendatang.

Formula 1 mengumumkan hari ini, melalui situs resminya, penandatanganan kesepakatan berdurasi sepuluh tahun untuk menyelenggarakan Grand Prix Afrika di Rwanda, dengan balapan tersebut akan masuk ke dalam kalender kejuaraan pada awal dekade 2030-an.





Langkah ini menandai kembalinya kejuaraan tersebut ke Afrika untuk pertama kalinya sejak 1993, ketika Sirkuit Kyalami di Afrika Selatan menjadi tuan rumah balapan Formula 1 terakhir di benua itu.

Menurut pengumuman resmi, kompetisi akan digelar di sirkuit baru yang sedang direncanakan pembangunannya di kawasan Bugesera, sekitar 40 kilometer di selatan ibu kota Kigali, dan bersebelahan dengan Bandara Internasional Kigali yang baru.

Sirkuit tersebut diharapkan dikembangkan sesuai standar kelas pertama yang ditetapkan oleh Federasi Otomobil Internasional, dengan memanfaatkan kondisi alam kawasan itu dan perbedaan ketinggian untuk menghadirkan lintasan istimewa yang menggabungkan tantangan dan keseruan menonton bagi para penggemar.



Mengapa Formula 1 memilih Rwanda?

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Formula 1 untuk memperluas jangkauan globalnya dan menggapai penggemar baru, mengingat kejuaraan tersebut menyebut adanya lebih dari 100 juta penggemar di Afrika, dengan pasar-pasar utama di kawasan Afrika sub-Sahara memiliki basis penggemar yang muda, di mana sekitar 60% penggemar berusia di bawah 35 tahun.

Rwanda juga bertaruh pada penyelenggaraan balapan ini untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi internasional bagi ajang olahraga dan pariwisata, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan sumber daya manusia lokal.

Stefano Domenicali, Presiden dan CEO Formula 1, menegaskan bahwa kembali ke Afrika merupakan tujuan jangka panjang bagi kejuaraan ini, sambil menekankan bahwa kesepakatan tersebut melampaui penyelenggaraan satu balapan saja, melainkan mencakup pencapaian manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan melalui pariwisata, investasi, dan pengembangan keterampilan.

Di sisi lain, Paul Kagame, Presiden Rwanda, menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai investasi bagi masa depan negaranya, sambil menegaskan bahwa sirkuit dan bandara internasional yang baru akan berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja serta mendorong pariwisata dan bisnis dalam jangka panjang.



Lalu bagaimana dengan proyek Tangier?

Proyek pembangunan sirkuit yang mampu menjadi tuan rumah Formula 1 di dekat kota Tangier, Maroko, sebelumnya telah menarik perhatian dalam berbagai laporan, sebagai bagian dari gagasan pengembangan kompleks wisata dan hiburan terpadu.

Namun, menurut informasi yang tersedia, proyek tersebut belum sampai pada pengumuman resmi yang memberi Maroko hak menjadi tuan rumah salah satu seri kejuaraan.

Dengan demikian, perhatian kini tertuju pada Rwanda sebagai destinasi Afrika yang memperoleh kesepakatan resmi dengan Formula 1, sementara tanggal balapan pembuka serta detail akhir pengembangan sirkuit dan rencana akhir pekan balapan masih menunggu pengumuman.

Langkah ini menjadi babak baru dalam sejarah kejuaraan tersebut, yang berupaya kembali ke benua yang telah ditinggalkannya sejak 1993, di tengah harapan bahwa kepulangan ini akan membantu memperluas basis penggemar olahraga bermotor dan memperkuat kehadirannya di Afrika.