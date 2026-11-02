Bayern Munich menerima pukulan baru terkait cedera bintang asal Maroko mereka, Ismael Saibari, setelah klub mengungkap perkembangan yang lebih jelas mengenai kondisinya menyusul operasi pergelangan kaki yang dijalaninya, dalam sebuah kabar terbaru yang kian meningkatkan kekhawatiran soal kapan ia bisa kembali ke lapangan.

Surat kabar Jerman "Bild" sebelumnya memberitakan pada Minggu kemarin bahwa Saibari akan absen setidaknya selama 3 bulan, setelah mengalami cedera dalam laga melawan Borussia Dortmund yang berakhir imbang (2-2), dalam lanjutan pekan kedelapan Bundesliga.

Namun Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, hari ini Senin mengumumkan, sebagaimana dikutip situs Tribuna, bahwa perkiraan medis mengindikasikan sang pemain akan absen untuk waktu yang bisa mencapai 4 bulan, akibat robekan pada ligamen sindesmosis pergelangan kaki, yang berarti masa absennya bisa melampaui perkiraan awal yang dirilis setelah cedera terjadi.

Operasi sukses dan pemulihan panjang

Eberl mengatakan bahwa operasi yang dijalani sang pemain berjalan dengan baik, tetapi ia menegaskan bahwa sifat cedera tersebut membutuhkan waktu pemulihan dan rehabilitasi yang panjang sebelum ia bisa kembali bermain di pertandingan.

Direktur olahraga Bayern itu menambahkan, dalam pernyataan yang disampaikan jurnalis Florian Plettenberg: "Operasinya berjalan dengan baik kemarin. Dan hari ini ia bahkan sudah duduk bersama kami di meja makan siang. Saya benar-benar terkejut dan menanyainya apakah ia akan kembali setelah dua atau tiga minggu, lalu ia tertawa kecil dan berkata: dua setengah minggu. Tapi itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Kami memperkirakan ia akan absen selama 3 hingga 4 bulan akibat robekan ligamen sindesmosis."

Ligamen sindesmosis merupakan salah satu jaringan penting yang menghubungkan kedua tulang betis dan membantu menstabilkan sendi pergelangan kaki, sehingga cederanya menuntut kehati-hatian dalam tahap-tahap rehabilitasi, guna menghindari kembali bermain terlalu dini dan risiko kambuhnya cedera.

Kejutan baru setelah cedera lawan Dortmund

Saibari mengalami cedera dalam laga melawan Borussia Dortmund, akibat perebutan bola dengan kiper tim lawan, hingga ia meninggalkan Stadion Allianz Arena dengan dua tongkat kruk, di tengah kekhawatiran akan lamanya masa absennya.

Cedera menerjang skuad Bayern dalam pertandingan yang sama, karena Serge Gnabry dipastikan absen selama 4 hingga 6 pekan akibat cedera hamstring, sementara kondisi Michael Olise masih dalam pemantauan karena diagnosis yang belum jelas pada jam-jam pertama usai laga.

Adapun kiper Jonas Urbig, ia mengalami pusing setelah benturan keras di kepala, dan klub terus memantau kondisinya sebelum menentukan kapan ia bisa kembali.

Absen yang berpengaruh pada perhitungan Bayern

Cedera Saibari merupakan kehilangan penting bagi Bayern Munich, yang berharap bisa memanfaatkan jasa gelandang asal Maroko itu dalam laga-laga mendatang, terlebih di tengah padatnya jadwal pertandingan di level domestik maupun Eropa.

Berdasarkan perkiraan baru, masa absen sang pemain bisa berlangsung hingga Februari atau Maret 2027, bergantung pada perkembangan respons tubuhnya terhadap pengobatan dan rehabilitasi, sementara tantangan terbesar bagi tim medis adalah memastikan ia kembali dengan kesiapan fisik penuh, tanpa mengambil risiko cederanya kambuh kembali.