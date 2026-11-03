Bukan Carrick: Pemecatan Mengejutkan untuk Pelatih Terkenal di Inggris

Klub West Ham United mengumumkan pemecatan pelatihnya, Nuno Espirito Santo, setelah awal mengecewakan yang dijalani tim dalam upayanya untuk kembali dengan cepat ke Liga Primer Inggris, menyusul degradasinya ke kasta kedua Liga Inggris.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", manajemen West Ham sudah mulai mengkaji nama-nama kandidat untuk menggantikan pelatih asal Portugal tersebut, dan Scott Parker, mantan gelandang tim, menjadi salah satu kandidat terdepan untuk mengemban tugas itu.

Nuno gagal menyelamatkan West Ham dari degradasi ke kasta kedua Liga Inggris pada musim lalu, sementara manajemen klub berupaya untuk langsung kembali ke liga papan atas, tanpa harus menghabiskan lebih dari satu musim di kasta yang lebih rendah.

Dua kekalahan beruntun di kandang sendiri melawan Southampton dan West Bromwich Albion menyebabkan West Ham melorot ke peringkat kedelapan di klasemen, yakni posisi terakhir yang lolos ke babak play-off promosi, setelah 13 pekan berjalan. Hasil-hasil ini dinilai manajemen tidak dapat diterima.

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Scott Parker menjadi kandidat terdepan saat ini untuk menggantikan Nuno, menurut sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut, terlebih karena ia tidak terikat dengan klub mana pun sejak kepergiannya dari Burnley pada April lalu, serta memiliki pengalaman promosi ke Liga Primer Inggris bersama Burnley dan Fulham.

Penunjukan Parker diperkirakan akan disambut baik oleh para pendukung West Ham, mengingat pengalamannya sebelumnya bersama klub, di mana ia membela warna tim selama 4 tahun sepanjang kariernya sebagai pemain.

Satu nama lain juga mencuat di antara opsi yang tersedia bagi West Ham, yaitu Rob Edwards, yang dipecat dari kepelatihan Wolverhampton setelah tim tersebut terdegradasi dari Liga Primer Inggris.

Edwards sebelumnya meninggalkan kursi kepelatihan Middlesbrough pada November lalu, ketika tim tersebut menempati peringkat kedua di kasta kedua Liga Inggris, dan ia juga memiliki pengalaman membawa Luton Town promosi ke Liga Primer Inggris.

West Ham tengah bersiap menghadapi Cardiff City pada Rabu malam, dengan Mark Noble, Steve Potts, dan Gerard Prenderville yang akan menangani persiapan tim untuk pertandingan tersebut.

West Ham menyatakan, dalam pernyataan resmi: "West Ham United mengonfirmasi kepergian pelatih tim utama pria, Nuno Espirito Santo, dari jabatannya dengan segera."

Pernyataan itu menambahkan: "Setelah peninjauan menyeluruh terhadap awal perjalanan tim di kasta kedua Liga Inggris, dewan direksi menilai bahwa melakukan perubahan pada staf kepelatihan menjadi hal yang penting saat ini, guna memastikan klub terus melaju sesuai dengan tujuan dan aspirasinya."

Pernyataan tersebut melanjutkan: "Asisten pelatih Rui Pedro Silva dan pelatih kiper Rui Barbosa juga meninggalkan klub."

Pernyataan itu ditutup dengan: "West Ham United menyampaikan terima kasih kepada Nuno, Rui, dan Rui atas segala upaya dan dedikasi yang telah mereka berikan selama masa kerja mereka bersama klub, serta mendoakan semoga mereka sukses dalam perjalanan karier mendatang. Proses pencarian pelatih baru untuk tim pun telah dimulai."