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Bayer Leverkusen berupaya merekrut gelandang Wael Mohya dari sesama klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Demikian laporan Sport Bild.

Menurut laporan tersebut, klub berjuluk Werkself itu "serius" memburu talenta berusia 17 tahun tersebut dan telah menyampaikan minatnya kepada Thies Bliemeister, agen dari agensi Mohya, CAA Stellar. Bayer memiliki hubungan baik dengan sang agen. Selanjutnya, sebuah gol direncanakan, yang diharapkan membuat pembicaraan menjadi "konkret". Setelah itu, pihak Leverkusen berencana menghubungi keluarga Mohya serta perwakilan Borussia Mönchengladbach.

Pemain ofensif itu masih terikat kontrak dengan klub tetangga di kawasan Rhein tersebut hingga 2028. Gladbach memang ingin memperpanjang kontrak pemain muda andalannya, tetapi ketidakpastian situasi mereka di lapangan, termasuk ancaman degradasi ke divisi dua Bundesliga, membuat upaya itu tampak mustahil. Dengan latar belakang tersebut, transfer setahun sebelum kontraknya berakhir bukanlah hal yang mustahil.

Potensi nilai transfer Mohya diperkirakan mencapai 20 juta euro, meski Borussia berusaha "mendapatkan lebih banyak". Minat sejumlah klub ternama lain terhadap Mohya bisa membantu mereka. Perwakilan RB Leipzig, BVB, dan Bayern München disebut sudah "menanyakan" Mohya. Terkait Bayern, direktur olahraga Max Eberl (53) mengatakan sesaat sebelum jeda internasional : "Setiap talenta muda Jerman masuk radar Bayern. Kami mengamati anak itu lebih dekat. Namun, kami sama sekali belum berbicara sepatah kata pun dengannya, agensinya, ataupun Gladbach."

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Menurut Sport Bild, minat dari München tidak "membuat Mohya gentar" seperti halnya banyak pemain lain, meski persaingan di sana ketat. Pasalnya, Bayern sedang mencari pelapis Luis Diaz (29). Mohya pun biasa bermain di posisi Diaz, yakni sayap kiri.

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Sementara itu, Leverkusen merasa memiliki peluang bagus dalam perburuan pemain remaja tersebut. Klub peraih dua gelar pada 2023/24 itu siap menanggung biaya transfer Mohya yang tinggi. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir Bayer beberapa kali berhasil mendatangkan talenta papan atas ke Leverkusen meski diminati klub-klub besar lain. Contohnya Ibrahim Maza (20) dan Kennet Eichhorn (17), yang sama-sama datang dari Berlin pada usia muda.

Florian Wirtz jadi contoh keberhasilan Bayer bagi Wael Mohya

Keuntungan lain bagi Bayer adalah Mohya tak perlu meninggalkan lingkungan yang dikenalnya karena jarak Gladbach dan Leverkusen tidak jauh. Selain itu, melalui bintang-bintang Premier League saat ini seperti Florian Wirtz (23, FC Liverpool) dan Kai Havertz (27, FC Arsenal), Werkself telah menunjukkan bahwa klub itu bisa menjadi batu loncatan ideal menuju klub papan atas.

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Di samping itu, masih ada sejumlah ketidakpastian terkait susunan lini serang Leverkusen dalam jangka menengah. Sementara Maza disebut hampir memperpanjang kontrak , Jonas Hofmann (34) boleh pergi ketika kontraknya berakhir. Malik Tillman (24, kontrak hingga 2030), yang dahulu didatangkan sebagai rekrutan utama, juga kemungkinan dilepas pada musim dingin jika ada tawaran yang cocok. Masa depan Martin Terrier (29, kontrak hingga 2029) dan Eliesse Ben Seghir (21, kontrak hingga 2030) pun masih terbuka.

Getty Images

Direktur olahraga Rouven Schröder baru-baru ini mengisyaratkan dalam acara Doppelpass di Sport1 bahwa Borussia Mönchengladbach bisa bersedia berunding jika menerima tawaran yang sesuai untuk Mohya. "Satu hal juga jelas: dia tidak akan bermain untuk Borussia Mönchengladbach sepanjang hidupnya. Anda tidak bisa menghentikan keharusan untuk menghasilkan surplus dari transfer," jelas Schröder mengenai masa depan talenta ofensif itu.

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Dari segi penampilan, Mohya menjadi salah satu dari sedikit titik terang di skuad Gladbach yang sejauh ini tampil sangat mengecewakan dan dilanda cedera pada musim ini. Dalam sembilan pertandingan liga, pemain berusia 17 tahun itu mencetak dua gol dan satu assist untuk tim juru kunci Bundesliga tersebut. Ia tampil menonjol terutama saat Gladbach menang 3-2 atas VfB Stuttgart.

Jürgen Klopp memuji Wael Mohya

Baru-baru ini, pemain tim nasional kelompok umur itu bahkan masuk skuad tim nasional senior asuhan Jürgen Klopp . Sesuai kesepakatan, Mohya memang tidak dimainkan dalam laga internasional melawan Serien (3-1) dan Belanda (5-0), tetapi ia tetap memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi kesan mendalam kepada Klopp.

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Seusai kemenangan atas Oranje, pelatih tim nasional itu mengatakan kepada presenter ARD, Esther Sedlaczek, tentang skuadnya: "Saya sudah memainkan semua pemain dalam pemusatan latihan ini, dan mereka memang pantas mendapat kesempatan. Kecuali Wael." Klopp mulai tersenyum, lalu berkata: "Itu juga akan menarik!" Ketika Sedlec­zek menanyakan apa yang akan "menarik", Klopp menjelaskan: "Karena dia pesepakbola hebat. Dia lebih baik daripada yang saya duga."