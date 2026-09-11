Bukan Avellino: James Rodríguez (35) mengejutkan dan mencapai kesepakatan dengan klub lain

James Rodríguez (35) ternyata tidak jadi berkarier di Italia, lapor sejumlah media internasional. Meski ada minat konkret dari klub Serie B Avellino, gelandang itu memilih untuk kembali ke Atlético Nacional di negara asalnya, Kolombia. Rekan senegaranya, Juan Cuadrado (38), sudah lebih dulu diperkenalkan di Liga DIMAYOR, tetapi bersama Millonarios FC.

James sempat berada di jalur menuju Avellino, tempat ikon Italia Alessandro Nesta menjadi penanggung jawab utama. Klub itu melihat pemain yang sudah 131 kali membela tim nasional tersebut sebagai kepingan yang hilang dalam perburuan promosi ke Serie A.

James bisa didapatkan secara bebas transfer setelah hengkang dari klub Major League Soccer, Minnesota United, dan karena itu memiliki beberapa pilihan klub, meski sempat tampak hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia membubuhkan tanda tangannya di Italia. Namun, dalam sebuah kejutan, Atlético kini berhasil mendapatkan tanda tangannya. Kemungkinan besar ia akan diperkenalkan dalam beberapa hari ke depan.

James dianggap sebagai salah satu pemain Kolombia terbesar sepanjang masa dan status itu antara lain ia dapatkan berkat Piala Dunia 2014, ketika ia tampil gemilang, termasuk lewat sebuah tendangan voli luar biasa indah yang memenangkan Puskás Award saat melawan Uruguay.

Turnamen itu memberinya transfer besar ke Real Madrid, yang membayar sekitar 80 juta euro kepada AS Monaco. Penampilan terbaik James, yang kemudian juga bermain untuk Bayern Munich, Everton, Al-Rayyan, São Paulo, CA Banfield, dan Club León, justru ia persembahkan untuk tim nasional.

Berbeda dengan James, Cuadrado sudah diperkenalkan di negara Amerika Selatan tersebut. Bek kanan itu mencatatkan tidak kurang dari 314 pertandingan untuk Juventus, dan juga pernah bermain untuk antara lain Chelsea, Inter, Fiorentina, dan Atalanta.

Pemain yang sudah 116 kali membela tim nasional itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2027 di Bogotá dan oleh klub barunya disebut sebagai 'salah satu pesepak bola Kolombia paling terkemuka dalam beberapa dekade terakhir'.



