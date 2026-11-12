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Alejandro Balde, bintang Barcelona, terus menarik minat klub-klub di Liga Primer Inggris, setelah perannya menurun dalam rencana pelatih Hansi Flick.

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Alejandro Balde, bintang Barcelona, terus menarik perhatian klub-klub di Liga Primer Inggris setelah perannya dalam rencana pelatih Hansi Flick mengalami kemunduran.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Liverpool termasuk salah satu klub yang memantau situasi Alejandro Balde dari dekat, menjelang bursa transfer musim dingin.

Kali ini, rekomendasi datang dari Danny Murphy, mantan pemain Liverpool, yang secara terbuka menyarankan perekrutan Balde, meski perlu dicatat bahwa tim Inggris itu saat ini memiliki Ronald Araujo, yang bermain dengan status pinjaman dari Barcelona.

Dalam pernyataan yang disampaikannya kepada situs Betaradise, Murphy menilai bahwa Balde memiliki spesifikasi ideal untuk memperkuat posisi bek kiri di Liverpool, sebuah posisi yang masih menimbulkan keraguan meski telah merekrut Milos Kerkez.

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Murphy berkata, "Saya rasa Balde bisa menjadi pemain yang luar biasa bagi Liverpool, karena ia memiliki bakat yang istimewa, selain pengalamannya bermain untuk klub besar, dan segala tekanan yang menyertainya. Ia adalah pemain yang bagus."

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Murphy juga menyinggung kesulitan yang dihadapi Kerkez untuk memantapkan tempatnya di tim yang dipimpin pelatih Andoni Iraola.

Ia menjelaskan, "Saya rasa Liverpool akan mencari bek kiri, meski urusan ini rumit karena saya tidak mengenal Kerkez secara pribadi. Saya tahu ia berusaha keras, dan itu bisa dilihat dari vitalitasnya di dalam lapangan, serta tampak jelas bahwa ia peduli pada tim."

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Mantan pemain Liverpool itu menilai bahwa pengalaman Balde bersama Barcelona merupakan keunggulan penting dibandingkan kandidat lainnya.

Ia berkata, "Hal yang paling penting adalah merekrut pemain yang tidak membuatmu meragukan kemampuannya menanggung tekanan yang menyertai bermain untuk klub besar."

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Situasi bek Barcelona ini menimbulkan ketertarikan yang kian besar di Inggris. Selain Liverpool, nama Manchester United dan Manchester City juga dikaitkan dengan masa depannya.

Orang-orang dekat sang pemain, yang dipimpin oleh Jorge Mendes, berupaya menjajaki berbagai opsi untuk Januari mendatang, dengan lebih memilih kepergiannya dengan status pinjaman hingga akhir musim.

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Klub Roma juga sempat mempelajari kemungkinan merekrutnya, namun, menurut yang dimuat surat kabar Il Messaggero, pelatih Gian Piero Gasperini memutuskan untuk memprioritaskan penguatan lini serang. Daftar klub yang berminat juga mencakup Juventus dan Monaco.

Barcelona harus menentukan sikapnya terhadap Balde mengingat kemungkinan kepergiannya dari klub selama bursa transfer mendatang.

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Sementara itu, pernyataan-pernyataan yang mendukung perekrutannya dari Inggris terus bermunculan. Yang terbaru datang dari Danny Murphy, salah satu nama yang dihormati di Anfield, yang dengan jelas menilai bahwa pemain internasional Spanyol itu akan sangat cocok untuk Liverpool.