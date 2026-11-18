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Tiga nama besar pernah berada di meja Barcelona, tetapi hanya satu nama yang membuat Deco menyesal. Dalam sebuah wawancara yang tidak biasa, direktur olahraga Barca itu akhirnya buka suara dan mengungkap penyerang yang membuatnya sangat kecewa karena gagal direkrut.

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Barcelona telah merekrut sejumlah penyerang kelas atas dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka juga pernah mencoba menuntaskan transfer yang akhirnya kandas karena berbagai alasan. Sebagian karena masalah uang, sebagian lagi karena situasi klub lain.

Dalam wawancara bersama Bojan Krkic di program "Tot Costa" di stasiun "Radio Catalunya", Deco, direktur olahraga Barcelona, mengungkap penyerang yang membuatnya sangat kecewa karena gagal didatangkan, dari antara tiga penyerang besar.

Ketika diminta memilih antara penyerang Argentina Julian Alvarez, pemain Atletico Madrid, winger Kolombia Luis Diaz, yang kini membela Bayern Munich, dan pemain Portugal Bernardo Silva, yang kini menjadi gelandang Real Madrid, Deco sempat ragu sejenak sebelum menjatuhkan pilihannya.

Dalam wawancara yang dikutip "Mundo Deportivo", Deco menjawab: "Luis Diaz". Jawaban singkat, tetapi sarat makna, dan memperlihatkan betapa besar penyesalan di jajaran manajemen Barcelona karena gagal menuntaskan transfer tersebut.

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Nico Williams, pemain Athletic Bilbao yang sempat terlibat dalam kisah transfer panjang sebelum Julian, tidak dimasukkan dalam pertanyaan yang diajukan kepada Deco, sehingga perbandingan hanya terbatas pada tiga nama tersebut.

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Deco merujuk pada musim 2023-2024 dan 2024-2025, ketika Luis Diaz ingin meninggalkan Liverpool. Barcelona saat itu sangat tertarik kepadanya dan terus menjalin kontak dengannya, apalagi winger Kolombia itu sangat ingin bergabung dengan klub Catalan tersebut.

Kala itu, Diaz melihat Barcelona sebagai proyek ideal baginya dan hanya menunggu satu sinyal untuk menuntaskan transfer, sementara manajemen Barca melakukan segala upaya untuk meyakinkan Liverpool agar mau melepas pemainnya.

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Namun, harga tinggi yang dipatok Liverpool menggagalkan transfer tersebut. Saat itu merupakan masa sulit bagi keuangan klub Catalan, yang sedang dilanda krisis finansial berat sehingga tidak mampu membayar nominal besar yang dibutuhkan di bursa transfer.

Meski Barcelona berulang kali mencoba dan terus berkomunikasi dengan sang pemain serta agennya, angka yang diminta klub Inggris itu melampaui kemampuan Barca saat itu. Alhasil, impian klub Catalan untuk memboyong winger Kolombia tersebut pun kandas.

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Pada akhirnya, Luis Diaz hijrah ke Bayern Munich pada musim panas 2025. Barcelona pun kehilangan salah satu target terpenting yang telah mereka incar selama dua musim, sementara sang pemain justru bergabung dengan rival langsung di Eropa.

Luis Diaz dianggap sebagai salah satu winger terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir berkat kecepatannya yang luar biasa, kemampuan menggiring bola, dan naluri mencetak golnya yang tinggi. Hal itu membuatnya diburu klub-klub besar Eropa.

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Adapun Julian Alvarez akhirnya memilih bergabung dengan Atletico Madrid, sementara Bernardo Silva melanjutkan kariernya bersama Real Madrid. Namun, Deco menegaskan bahwa penyesalan terbesarnya justru ada pada Luis Diaz.

Kini pertanyaannya: apakah Barcelona akan kembali mencoba merekrut Luis Diaz di masa depan, atau kesempatan itu telah hilang selamanya setelah ia pindah ke Bayern Munich?

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Pernyataan Deco menegaskan bahwa Barcelona sebenarnya sudah sangat dekat dengan sebuah transfer besar, tetapi uang menjadi satu-satunya penghalang. Para pendukung Catalan pun masih bertanya-tanya: apa yang akan terjadi seandainya Diaz mengenakan seragam Blaugrana?