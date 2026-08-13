Klub Atletico Madrid bertekad mempertahankan pemainnya asal Spanyol, Marc Pubill, yang mendapat perhatian yang semakin besar dari Arsenal.

Menurut surat kabar "Sport", Atletico Madrid menegaskan bahwa mereka tidak akan mendengarkan tawaran apa pun untuk merekrut pemain internasional Spanyol tersebut.

Pubill berkembang secara signifikan. Pada Mei 2025, pemain ini masih mengisi posisi bek kanan di divisi dua bersama Almeria, sedangkan kini ia adalah juara dunia dan salah satu elemen kunci di lini pertahanan tim asuhan pelatih Diego Simeone, setelah ia mulai bermain di posisi bek tengah.

Atletico membayar 16 juta euro untuk mengontraknya pada Juli 2025, namun ia sama sekali tidak mendapat perhatian dari pelatihnya saat kedatangannya, karena penampilan pertamanya sebagai starter baru terjadi pada 29 November, dan itu di posisi bek tengah, sebuah posisi yang tidak biasa ia mainkan.

Pubill tampil dengan level yang istimewa, pada periode saat Atletico Madrid mengalami masalah pertahanan, dan berakhir menjadi salah satu bek tengah yang diandalkan Simeone dalam laga-laga besar, hal yang memberinya kesempatan bergabung dengan skuad timnas Spanyol.

Pemain ini menonjol dengan kekuatan dan ketajaman dalam penampilannya, karena ia memberikan segalanya di setiap pertandingan dan mengerahkan usaha maksimal di dalam lapangan, sehingga ia menyatu secara sempurna dengan filosofi klub.

Level istimewa ini membuat Arsenal tertarik untuk mengontraknya, dan mereka benar-benar telah menghubungi Atletico Madrid untuk memulai negosiasi, namun mereka menerima jawaban tegas bahwa klub Spanyol itu tidak akan mendengarkan tawaran apa pun untuk merekrut Pubill.

Pemain ini memiliki klausul penalti senilai 500 juta euro, serta terikat kontrak dengan Atletico Madrid hingga tahun 2030.

Kondisi ini mungkin mengingatkan pada apa yang saat ini dialami Julian Alvarez, yang tidak diizinkan pergi oleh Atletico Madrid, meski ia berkeinginan pindah ke Barcelona.

Namun Pubill tidak pernah sekali pun mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Atleti, bahkan ia kini sedang menikmati kebahagiaan yang besar di dalam Atletico Madrid.