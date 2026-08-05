Bintang Mesir Mohamed Salah tampil dalam video pengumuman kepindahannya secara resmi ke klub Turki, Trabzonspor, dengan mengenakan kaus bernomor 61, namun kemudian terungkap bahwa ia tidak akan bermain dengan nomor kaus tersebut bersama tim barunya.

Trabzonspor secara resmi mengumumkan pada Rabu hari ini perekrutan Mohamed Salah dalam transfer bebas, setelah kepergiannya dari Liverpool.

Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, setelah 9 tahun di dalam benteng Anfield yang penuh dengan pencapaian individu maupun kolektif.

Nomor kaus Salah dalam video itu menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena sang kapten timnas Mesir mengenakan kaus nomor 11 sepanjang tahun-tahunnya bersama Liverpool, sebelum akhirnya terungkap bahwa nomor 61 merupakan simbol historis bagi kota Trabzon, karena mengacu pada kode provinsi dalam sistem pelat nomor kendaraan Turki.

Seiring berjalannya waktu, angka tersebut berubah menjadi salah satu simbol identitas dan rasa memiliki yang paling menonjol di kota itu, dan menjadi hadir dalam nama-nama toko serta akun di situs media sosial. Kaus Trabzonspor yang mengusung nomor 61 pun memiliki tempat istimewa di antara para suporter klub.

Di sisi lain, surat kabar Turki "Sabah" mengungkap bahwa Mohamed Salah akan mengenakan kaus nomor 10, nomor yang ia kenakan bersama timnas Mesir.

Surat kabar itu menambahkan bahwa sebuah kaus istimewa bernomor 11 telah dicetak untuk Mohamed Salah. Namun, pada saat-saat terakhir, bintang senior berusia 34 tahun itu ingin mengenakan kaus nomor 10, yang ia kenakan bersama timnas Mesir.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa pemain Trabzonspor asal Albania, Ernest Muçi, merelakan nomor kausnya dan memberikannya kepada sang bintang Mesir.



