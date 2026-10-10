Sang penyerang memancing para suporter tuan rumah dengan selebrasinya atas gol pertamanya musim ini saat Espanyol Barcelona bermain imbang 1-1 di markas FC Malaga pada Jumat malam, dan setelah itu ia mendapat hinaan yang sangat buruk. Itu menjadi topik besar setelah peluit akhir di La Rosaleda.

Akar dari insiden itu bermula pada menit ke-13. Zaragoza melewati dua pemain lawan dan menuntaskannya dengan apik ke tiang dekat. Setelah itu, ia merayakannya dengan penuh luapan emosi tepat di depan tribun suporter Malaga. Jelas itu menjadi semacam hal yang sangat tabu bagi para pendukung, mengingat Zaragoza lahir di Malaga.

Para suporter melontarkan hinaan yang sebagian sangat keterlaluan. Batas kewajaran benar-benar sudah dilewati ketika Zaragoza kemudian juga terlibat cekcok dengan seorang lawan di lapangan dan dari tribun terdengar jelas teriakan "Bryan, mati".

Bisa jadi para suporter mencium adanya pesan dari Zaragoza untuk klub mereka, karena beberapa tahun lalu Malaga tak mau merekrut Zaragoza meski ia sempat menjalani trial. Namun, pemain berusia 25 tahun itu membantah kepada DAZN bahwa hal itu ada di benaknya saat melakukan selebrasi: "Itu bukan pesan untuk penonton. Saya menghormati klub ini, tetapi saya tidak pernah bermain di sini dan saya sudah lama tidak mencetak gol - jadi kalau saya mencetak gol, saya akan merayakannya." Selebrasinya, kata dia, ditujukan untuk istri dan anaknya. Jika ada yang merasa tersinggung karenanya, "saya minta maaf", ujar sang penyerang. Namun, nyanyian para suporter itu adalah "sebuah kesalahan", tegasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan tetap menghormati Malaga, "karena itu adalah klub kota saya, tetapi kalau saya mencetak gol, kenapa saya tidak boleh merayakannya? Saya tidak mengerti kemarahan kepada saya." Bagaimanapun, ia "tidak melakukan sesuatu yang salah". Meski begitu, ia ternyata belum sepenuhnya melupakan penolakan Malaga dulu: "Saya bisa saja bermain di sini, tetapi mereka tidak pernah menginginkan saya. Mereka keliru."

Malam Zaragoza di kampung halamannya juga tak hanya ternoda oleh ekspresi ketidaksenangan para suporter, tetapi juga oleh gol penyama kedudukan Malaga di akhir laga. Pada menit ketiga masa injury time, Adrian Nino menyamakan gol Zaragoza. "Itu menyebalkan, benar-benar menyebalkan," ujar Zaragoza: "Kami pulang dengan rasa yang sangat buruk karena gol itu praktis tercipta pada momen permainan terakhir." Espanyol saat ini menempati peringkat ke-11 klasemen, sementara Malaga berada di posisi juru kunci kedua.

Berapa lama lagi Bryan Zaragoza masih terikat kontrak dengan FC Bayern?

Zaragoza dipinjamkan FC Bayern ke Espanyol sejak musim panas lalu. Di Munchen, ia tak mampu menembus tim sejak kepindahannya pada Januari 2024. Secara keseluruhan, Zaragoza hanya mencatatkan tujuh penampilan kompetitif bersama FCB. Karena klub tidak menemukan peminat untuk transfer permanen dalam bursa transfer sebelumnya, Zaragoza masih memiliki kontrak di Säbener Straße hingga 2029.

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Sejak musim panas 2024, ia terus dipinjamkan - ke Osasuna, Vigo, dan AS Roma. Kesepakatan saat ini dengan Espanyol mencakup kewajiban membeli yang berlaku dalam kondisi tertentu.

Pekan lalu, ia juga menegaskan kepada As bahwa ia "tidak akan pernah menyesali" kepindahannya ke FCB. Menurutnya, ada "banyak faktor" di balik kegagalannya di sana. Ia menjelaskan: "Saya adalah pemain berusia 20 tahun yang pindah ke FC Bayern, salah satu klub terbaik di dunia, kalau bukan yang terbaik. Di posisi saya ada Musiala, yang saat itu bagi saya adalah yang terbaik di dunia, lalu juga Sane, Gnabry, Coman - saya bisa menyebut seribu nama lagi."

Ia melanjutkan: "Saya baru datang dari divisi dua, baru memainkan sepuluh pertandingan di divisi satu, lalu FC Bayern datang. Itu tidak mudah: bahasa, iklim, makanan, keluar dari zona nyaman saya. Saya tidak merasa saya gagal karena level sepak bola saya. Saya rasa itu karena faktor-faktor pendukungnya. Itu adalah langkah yang sangat besar dalam karier saya, yang saat itu belum siap saya hadapi."