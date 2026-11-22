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Gelandang Arsenal Bruno Guimaraes mengungkap dampak emosional dari kepulangannya ke St James' Park, tempat ia disambut cemoohan suporter yang dahulu mengidolakannya. Bintang asal Brasil itu menghadapi atmosfer tak bersahabat sepanjang laga Arsenal yang berakhir imbang 2-2 melawan Newcastle United.

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Kepulangan yang dingin ke Tyneside

Kembali menghadapi mantan klub jarang menjadi pengalaman yang mudah, tetapi bagi Guimaraes, perjalanan kembali ke timur laut Inggris terasa sangat berat. Gelandang yang menjadi sosok penting selama empat setengah tahun bersama Newcastle itu terus dicemooh suporter tuan rumah setiap kali menyentuh bola . Atmosfer di dalam stadion memanas ketika para suporter berupaya mengganggu mantan kapten mereka setelah kepindahannya yang menyita perhatian pada awal tahun ini.

Sambutan itu sangat bertolak belakang dengan kecintaan yang dahulu diterima Guimaraes di Newcastle. Selama membela klub tersebut, ia memainkan peran penting dalam keberhasilan mereka lolos ke Liga Champions pada dua kesempatan dan mengukir sejarah sebagai kapten pertama dalam 56 tahun yang memimpin tim meraih trofi. Namun, kepindahannya ke Arsenal pada musim panas seharga £75 juta, ditambah laporan bahwa ia secara terang-terangan telah menyampaikan keinginannya untuk pergi kepada klub, jelas meninggalkan kekecewaan di kalangan suporter Tyneside.

Guimaraes angkat bicara di media sosial

Setelah peluit akhir laga imbang 2-2 , Guimaraes menggunakan media sosialnya untuk mencurahkan perasaan tentang kejadian malam itu. Ia mengakui sulitnya bermain dalam atmosfer yang begitu emosional melawan klub yang telah menjadi bagian besar dari karier profesionalnya selama setengah dekade. Kekecewaan atas hasil pertandingan, yang membuat pemuncak klasemen Liga Primer Inggris kehilangan poin, menambah berat malam yang sudah menantang bagi pemain berusia 29 tahun itu.

"Pengalaman yang berbeda bagi saya hari ini, kembali ke tempat saya memiliki begitu banyak kenangan indah selama lima tahun terakhir," tulis bintang Arsenal itu di media sosial, seperti dikutip Chronicle Live. "Pertandingan dengan dua babak yang sangat berbeda, dan ada rasa frustrasi karena tidak bisa meraih tiga poin di tempat yang selalu sulit untuk bermain. Masih banyak yang menanti kami. Kami terus melangkah maju bersama, selalu!"

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Momen emosional setelah laga

Meski terus dicemooh sepanjang pertandingan, suasananya sedikit berubah setelah peluit akhir. Guimaraes memilih untuk tidak langsung menuju lorong pemain, melainkan tetap berada di lapangan untuk menyapa suporter yang masih bertahan. Walaupun sebagian masih mencemoohnya, beberapa suporter Newcastle menyambutnya dengan lebih hangat, mengakui kontribusinya terhadap kebangkitan klub dalam beberapa waktu terakhir sebelum ia pindah ke Stadion Emirates.

Hasil imbang itu membuat Arsenal tetap berada di puncak klasemen, tetapi penampilan mereka menyoroti sulitnya mengendalikan emosi dalam persaingan memperebutkan gelar. Bagi Guimaraes, malam itu menjadi pengingat betapa cepatnya persepsi dalam sepakbola bisa berubah, dari pahlawan setempat menjadi sasaran cemoohan.

Arsenal hadapi ujian dalam dua laga besar beruntun

Setelah hasil imbang yang diraih dengan susah payah melawan Newcastle, fokus Arsenal segera beralih ke rangkaian pertandingan penting yang menantang. Jadwal padat itu dimulai pada Selasa malam ini ketika Arsenal kembali berlaga di Liga Champions dan menjamu klub kuat Jerman Borussia Dortmund di Stadion Emirates. Rentetan pertandingan penting berlanjut hingga akhir pekan, saat Manchester City datang pada Minggu untuk duel besar yang sangat dinantikan antara dua pesaing utama perebutan gelar Liga Primer Inggris musim lalu.