Bruno Fernandes tanpa ampun menyudutkan manajer Michael Carrick: "Menjijikkan!"

Bruno Fernandes dan Youri Tielemans memberikan wawancara berisi kritik pedas setelah kekalahan telak Manchester United pada Rabu malam. Fernandes langsung mendapat kecaman dari Jamie Carragher.

Manchester United tampil buruk dalam laga Liga Champions pada Rabu malam. Saat bertandang ke markas Como 1907, klub itu dihajar 4-1.

Seusai pertandingan, Tielemans sangat kritis terhadap awal musim klub barunya. "Semuanya, Anda tahu... Ini gabungan dari semuanya. Dari sisi taktik, teknik, dan kerja keras. Kami harus lebih baik dalam segala hal."

Fernandes meluangkan waktu untuk memberikan analisis lebih panjang kepada TNT Sports dan secara terbuka mengkritik manajer Michael Carrick. "Staf pelatih memutuskan untuk tidak menekan lawan satu lawan satu, tetapi lebih memilih menunggu dan mencari peluang merebut bola. Masalahnya, Anda justru memberi tim seperti itu kepercayaan diri ketika membiarkan mereka memiliki ruang," kata Fernandes.

"Itu urusan pelatih dan staf pelatih untuk menilainya, bukan saya. Terkadang, ketika berada di bawah tekanan, Anda justru harus lebih berani, mengambil risiko dengan melakukan pressing tinggi dan menyulitkan lawan. Seperti yang terlihat saat melawan Como: bek tengah mereka bahkan mengawal saya hingga ke wilayah pertahanan kami sendiri. Kami juga harus melakukan itu sebagai tim, tetapi kami tidak berhasil," pungkas kapten klub tersebut.

Jamie Carragher mengkritik wawancara Fernandes di CBS Sports. "Ini menjijikkan. Musim lalu, dia menjadi pemain terbaik tahun ini berkat Michael Carrick."

"Bruno adalah pesepakbola hebat, tetapi sikap dan caranya menangani hal-hal seperti ini sungguh tidak benar. Dia bereaksi seperti itu hanya karena diganti. Dia merasa dipermalukan oleh manajernya," kata mantan pemain tim nasional Inggris itu.