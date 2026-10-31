Bintang Portugal, Bruno Fernandes, kapten Manchester United, tampak nyaris menangis usai timnya kalah dari Chelsea dengan skor dua gol tanpa balas, Sabtu, di Stadion "Stamford Bridge", dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Primer Inggris, di tengah rentetan hasil negatif yang kini mencapai sembilan laga beruntun tanpa kemenangan di seluruh kompetisi.

Fernandes tidak mampu menahan perasaannya saat menghampiri suporter Manchester United di tribune tim tamu selepas peluit panjang, setelah timnya kembali menelan kekalahan yang memperdalam krisis mereka, sekaligus membuat masa depan sang pelatih Michael Carrick dipenuhi tanda tanya.

Di atas lapangan, Chelsea menutup babak pertama tanpa gol, sebelum Morgan Rogers membuka keunggulan pada menit ke-50, setelah menembus pertahanan Manchester United, lalu Cole Palmer menambah gol kedua pada menit ke-64 melalui tendangan penalti yang diberikan menyusul pelanggaran Lisandro Martinez.

Kekalahan ini datang hanya enam hari setelah Manchester United tumbang dengan tiga gol tanpa balas dari Bournemouth, sehingga tim terus merosot setelah hanya mengumpulkan 7 poin dalam 9 laga pertama mereka di Liga Primer Inggris.

Fernandes sempat duduk di bangku cadangan saat menghadapi Bournemouth, usai mengkritik pilihan taktik pelatihnya setelah kekalahan telak dari Como dengan skor 4-1 di Liga Champions Eropa, sebelum kembali ke susunan utama melawan Chelsea dan tampil sepanjang laga.

Seusai pertandingan, Carrick berusaha meredam pembicaraan soal penyebab krisis, dengan mengatakan: "Saya tidak akan memberi Anda pidato panjang untuk menjelaskan situasi hari ini, karena hal itu tidak akan mengubah apa pun. Kami harus terus melangkah maju dan memenangi pertandingan sepak bola, sesederhana itu."

Ia menambahkan bahwa timnya sebenarnya bisa mencetak satu atau dua gol, bahkan mungkin tiga, selama babak pertama, tetapi kehilangan fokus setelah jeda, sehingga memberi Chelsea kesempatan untuk menguasai jalannya pertandingan, seraya menegaskan perlunya belajar bagaimana menghadapi situasi sulit selama laga berlangsung.

Mengenai masa depannya, sang pelatih hanya mengatakan bahwa saat ini ia fokus mempersiapkan para pemain untuk menghadapi Roma, Selasa, di Liga Champions Eropa, seraya menegaskan perlunya kembali meraih kemenangan.

Setelah laga melawan Roma, Manchester United bersiap menjamu Aston Villa, Minggu mendatang, di kandang mereka, sementara Carrick berusaha berpegang pada sisi-sisi positif, dengan menyoroti kualitas penampilan timnya selama babak pertama, dan meminta para pemain untuk membangun dari apa yang telah mereka tunjukkan.